Le 25 février 2007 avec la victoire sur le neutre de Cesena, l’Inter a battu Catane 5-2 et a atteint 17 victoires consécutives en Serie A, améliorant encore son record. La séquence a commencé exactement 4 mois plus tôt, le 25 octobre 2006, avec un succès de 4-1 contre Livourne. L’Udinese arrêtera les Nerazzurri menés par Roberto Mancini trois jours plus tard. Ironiquement, les Frioulans ont été les derniers à arrêter le Beneamata, toujours avec le résultat de 1-1.