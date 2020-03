“Le 5 mai inoubliable, la Juventus battra l’Inter”

Compte tenu de la Derby de l’Italie entre Juventus et Inter, la rédaction de Ok Calciomercato interviewée à droit exclusif Alessio Tacchinardi, ancien joueur du Équipe nationale italienne et de Juventus et maintenant commentateur télé. Ce sont ses paroles.

Vous qui avez vécu de nombreuses fois ces matchs, vous savez sûrement à quel point les deux équipes sont sous pression. Quel est votre meilleur souvenir de l’éternelle rivalité entre la Juventus et l’Inter?

«Certainement le 5 mai, qui, bien que n’étant pas un vrai match Juventus-Inter, reste certainement le meilleur souvenir. Gagner un championnat de cette manière contre des rivaux, même à distance, je m’en souviens avec grand plaisir. Au lieu de cela, en ce qui concerne les souvenirs liés à un match, je me souviens avec plaisir qu’une Juventus-Inter a gagné pour mon but contre l’Inter de Tardelli, Frey, Vieri, Recoba. Ces deux sont des jeux dont j’aime toujours me souvenir. “

Confiance en noir et blanc

Passons aux nouvelles. Après de nombreuses controverses et perplexités, nous recommençons. La Juventus-Inter a dû jouer il y a une semaine. Cette semaine, qui pensez-vous a le plus servi? A l’Inter pour mieux la préparer ou à la Juve pour recharger des batteries légèrement déchargées?

“La Juventus n’a pas connu sa meilleure période, et donc dans ces moments, vous avez hâte de retourner sur le terrain et de manifester, surtout si le défi est avec l’Inter.” Certes, votre cœur pleure un peu de vous voir derrière des portes closes et vous perdrez donc beaucoup d’adrénaline et de tension et soulignerez quels joueurs ont vraiment les attributs de prendre le terrain et de bien faire dans ces situations. Cela dit, cette semaine a peut-être avant tout aidé Sarri à comprendre comment mieux mélanger les Bianconeri.

Il faut dire qu’une équipe qui est toujours dans toutes les compétitions et qui peut donc tout gagner, se critique: le fil est mince, mais elle est toujours en lice dans toutes les compétitions. C’est précisément pour cette raison que c’est un moment assez délicat, mais je suis sûr que Sarri et toute la Juventus pourront s’en sortir bien et encore plus fort. Les saisons peuvent changer en un instant, tout dépend des conditions auxquelles sont confrontées les périodes de difficulté. Sans la bonne alchimie et sans résultats, ce serait une saison très délicate. Mais la Juventus s’est toujours historiquement retirée des moments difficiles et saura en ressortir, je pense que les Bianconeri doivent avoir peur uniquement et exclusivement d’eux-mêmes. Demain pourrait être le jeu. “

À propos d’Antonio Conte …

Demain sera aussi le jeu d’un personnage que vous connaissez très bien: clairement d’Antonio Conte. Étant à huis clos, Conte évitera d’entendre tous les sifflets et les cris des fans de la Juventus. Connaître le sujet qui charge plus lorsqu’il ressent la pression, ce jeu à huis clos pourrait-il paradoxalement être un facteur négatif pour l’entraîneur de Lecce?

«Il aurait été injuste de dédier des sifflets ou des refrains à Antonio, car il a fait l’histoire de la Juventus dans le passé. Malheureusement, il a changé et est allé à l’Inter, mais le passé ne doit jamais être oublié. Sur le plan émotionnel et avec les fans présents, cependant, cela n’aurait pas été une atmosphère facile à digérer, même pour un tank comme lui. Même pour un tank comme lui, tous les sifflets auraient été une croupe non seulement pendant le match mais aussi dans le poteau. D’un côté, donc, la présence des fans aurait pu le déstabiliser, car Antonio a beaucoup donné, mais de l’autre, il aurait pu le charger encore plus. “

Existe-t-il des analogies entre le compte du capitaine et le compte du directeur ou a-t-il radicalement changé?

«Certes, beaucoup de choses ont changé. Il a probablement même changé, surtout pour être un vrai pilote dans son intégralité. Lorsqu’il était capitaine de la Juventus, il était pilote notamment sur le terrain, mais aujourd’hui il est un vrai leader à l’intérieur comme à l’extérieur, également en termes de déclarations. Il a un caractère assez introverti et à un moment, quand il jouait, il était capitaine sur le terrain en donnant l’exemple, jour après jour, à l’entraînement; aujourd’hui, cependant, il est devenu un leader, un conducteur à part entière, et surtout au niveau dialectal “.

Rivalité éternelle

Donnez-nous une prédiction. Comment se termine la Juventus-Inter à votre avis?

“2-1 pour la Juventus avec les buteurs Ronaldo, Higuain qui, je l’espère, commencera et Lautaro pour l’Inter. Pipita sert surtout parce qu’il y a un besoin de joueurs qui attaquent le but dans les centres, car sans lui il y a très peu de présence dans la zone. Lautaro Martinez devra sûrement garder un œil sur lui et il s’avère être dévastateur et être un grand joueur. Ce sera un super défi, une rivalité historique qui a duré pratiquement pour toujours. Pour la Juventus, c’est sans aucun doute le jeu le plus ressenti ».