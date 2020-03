Le 8 mars 1998, une Lazio record bat le quatrième derby sur quatre cette saison

le 8 mars 1998, la Lazio a établi un record dans l’histoire du derby. En battant la Roma 2-0 grâce aux buts de Boksic et Nedved, l’équipe entraînée par Sven-Goran Eriksson remporte la quatrième sur 4 stracittadina de la saison. Les précédents sont de 3-1 au 1er novembre 1997, en championnat, en plus des deux matches valables pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie: 4-1 au match aller et 2-1 au retour. Boksic, Jugovic, Mancini et Nedved ont été les meilleurs buteurs de ce derby de la capitale avec 2 buts chacun. Deux jours après la victoire du derby, une plaque de marbre sera apposée sur Formello, imprimée avec les dates et les résultats de ce derby dans ce qui a été rebaptisé “Viale dei Meravigliosi”.