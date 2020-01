le ballon passe aux fans

Que la victoire sur le Juventus annuler soudainement une saison jusqu’ici déçue par la Naples? La réponse est non, et les fans bleus devraient savoir. Ceux qui prétendent ne pas le savoir sont les mécènes napolitains.

Sans aucun doute, les fruits du nouveau cours de marque commencent à être vus Rino Gattuso, mais le signal donné par le club à ces mêmes supporters prêts à donner de la force à l’équipe dans le moment de crise maximale après les appels du même entraîneur, voir le défi de la Coupe d’Italie avec la Lazio d’abord et le match avec la Juventus ensuite, est de indifférence totale.

Ou plutôt, d’une indifférence totale envers la passion de ces derniers, mais pas de leurs portefeuilles. Et donc Aurelio De Laurentiis a décidé de surfer sur la vague de la victoire sur la Juventus, de sécuriser avec le Barcelone les prix les plus élevés de l’histoire de Naples pour une course du Ligue des Champions, huitièmes de finale. Un choix entrepreneurial légitime, car après tout, SSC Napoli est sans équivoque une entreprise privée, mais certifie en même temps que le club italien considère ses fans exclusivement comme des clients plutôt que comme des fans.

Ce qui soulève les plus grandes préoccupations est le coût des deux coupons courbe, en théorie les secteurs populaires et le cœur des acclamations organisées. 70 € le coût d’un billet dans ces secteurs, et la comparaison est bientôt faite si l’on compare les prix du même tour de Ligue des Champions avec le Real Madrid en 2017 (50 €), et avec le Chelsea en 2012 (30 €).

Cela ne signifie pas que l’enthousiasme de la victoire avec la Juventus doit être quelque peu réduit, car en fait peut représenter le tournant positif de la difficile saison bleue, mais n’efface pas brusquement ce qui a déjà été. Mais pourquoi ces prix? Simple: selon le club bleu, la récente mini-rangée positive, et en particulier le succès avec les bianconeri, suffira à enregistrer le San Paolo Sold Out, quels que soient les prix fixés.

Le ballon passe désormais précisément aux supporters, en particulier à ceux des groupes organisés, qui doivent décider de se livrer passivement aux spéculations de leur président ou de prendre conscience qu’une victoire, aussi satisfaisante soit-elle, n’efface pas les taches indélébiles d’une saison pleine de buts personnels extracampo.

Il est entendu que le signal éventuel des fans au club doit se dérouler de manière exclusivement civile et mature, avec un geste peut-être symbolique qui peut en dire autant sur combien les gens bleus se soucient vraiment de ces couleurs, contrairement à sa propriété, qui a créé le entreprise parfaite, mais peut-être pas conforme à ce facteur humain dont le sport en général et le football en particulier ne peuvent pas être séparés. Aurelio, vous croyez peut-être le contraire, mais ‘ncauno est un imbécile … ou du moins, espérons-le.

Sous le liste complète des prix du défi Naples-Barcelone, prévue le 25 février à 21h00:

Tribune Posillipo 250,00 €

Tribuna Nisida 190,00 €

Tribune familiale 120,00 € (adulte) / 40,00 € (moins de 12 ans)

Séparé 130,00 €

Courbes 70,00 €.

Il n’y a pas de billets à tarif réduit, sauf pour le secteur Tribune Familiale.