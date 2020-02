“Le Barça a la possibilité de remporter la Ligue des champions” »Prensaf Fútbol

Vendredi 21 février 2020

L’entraîneur de Barcelone n’était pas d’accord avec les propos de la star argentine, qui a souligné que les «culés» ne sont pas prêts à remporter la Ligue des champions. De plus, il a évité de faire référence aux controverses au sein du club et a souligné l’arrivée de Martin Braithwaite.

Journées mouvementées à Barcelone. Après les propos de Lionel Messi déclarant que Barcelone n’est pas prêt à remporter la Ligue des champions, l’entraîneur «culé, Quique Setién, est sorti et n’était pas d’accord avec l’appréciation de la« puce ».

«Il y a des choses avec lesquelles je suis d’accord avec Messi et d’autres non. J’ai vu chaque année combien de champions ont gagné et maintenant nous avons les mêmes options que les autres équipes. Il est vrai qu’il y a des erreurs que nous devons corriger et corriger mais nous grandissons petit à petit », a analysé le stratège« blaugrana ».

De plus, Setién a évité de faire référence à la controverse Messi-Abidal et aux déclarations croisées entre l’Argentin et le directeur sportif du club, soulignant que “je n’entre que les choses que je dis et qui m’affectent directement”.

Enfin, en ce qui concerne le match de samedi (22/02) contre Eibar pour la Ligue, le sélectionneur s’est réjoui de l’arrivée du nouvel attaquant catalan, Martin Braithwaite, et a en tête de lui faire ses débuts ce week-end.

«Il se présente sous une forme parfaite mais il y a des détails et des concepts que nous devons expliquer et apprendre. Mais nous sommes sûrs que cela nous aidera beaucoup. Il est possible pour Braithwaite de jouer demain. Nous le verrons mais c’est un joueur qui peut s’adapter », a-t-il conclu.