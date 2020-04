Le Barça en crise, la réponse de Bartomeu à la révolution et l’entrelacement entre Lautaro et Griezmann

Barcelone est en pleine crise et en période de lutte interne. Problèmes catalans en vue des prochaines élections: une partie de la junte a salué le club, démissionnaire après avoir tenté de prendre le sceptre de Josep Bartomeu. Il n’y avait pas de quorum de 75%, mais les charges entraîneront certains changements dans le conseil d’administration dans le court message. Le roi ne tombe pas mais le doute demeure sur les élections, si elles auront lieu en été ou si comme prévu en 2021. Un gouvernement remaniement, après tout, tandis que le tremblement de terre de la baisse des salaires après l’arrêt de la pandémie a encore fait trembler Bartomeu. Cela résiste et il faudra maintenant essayer de donner un coup à leurs fans.

Mbappé et Neymar: des coûts inaccessibles Les deux champions du Paris Saint-Germain, pour des raisons différentes, deviennent désormais des joueurs pratiquement inaccessibles. Barcelone ne pourra pas payer les cartes et les salaires aux deux joueurs qui, à l’heure actuelle, à moins que des rebondissements imprévus ne soient attendus, ne changeront pas d’équipe. Personne ne discute actuellement avec le PSG des cartes et des gars de l’engagement, sachant qu’ils toucheraient des chiffres que l’après-crise rendrait inaccessibles.

Voilà pourquoi Lautaro 111 millions de clauses de résolution est un chiffre que Barcelone ne voudrait pas payer. Peut-être même pas, à cause de la crise, à cause de la révision des dépenses, etc. Mais dans l’assiette de l’offre, cela pourrait mettre des homologues intéressants pour l’Inter, juste pour se rendre à Lautaro Martinez. Qui a la bénédiction de Lionel Messi et aussi le placet d’atterrir à Blaugrana des autres sénateurs, de Gerard Piqué à Sergio Busquets.

Can Griezmann? Antoine Griezmann a signé un contrat de 17 millions d’euros avec Barcelone l’été dernier, qui augmentera de 1 million par saison jusqu’à l’expiration du contrat, plus 2 en cas de victoire en Ligue des champions et d’autres bonus accessoires pour la Liga et les autres objectifs personnels et non personnels. Un chiffre que l’Inter, qui a dit non à 8 millions par saison demandé par Lautaro, ne veut pas payer. C’est le plus gros obstacle: l’ancien Atletico Madrid a également un contrat désormais en place jusqu’en 2024 et l’Inter n’a même pas pu mettre l’idée de le balancer.

Le Barça est prêt à livrer les Français Cependant, la nouveauté qui vient des salles secrètes de Barcelone est que le club du président Bartomeu ne refuserait pas une vente d’Antoine Griezmann. Aussi pour arriver à Lautaro Martinez, car l’âge du département avance et à l’exception d’Ansu Fati, les autres sont sur le marché, dont Ousmane Dembelé. Taurus rajeunirait le département, donc en discutant des chiffres et des détails, l’échange ne serait pas une hypothèse de marché fantastique. Il y en a cependant une aussi grande qu’une maison à considérer. L’engagement de Griezmann. Là, l’histoire commence et se termine. A moins que le Français ne décide que son voyage commencera bientôt ailleurs.