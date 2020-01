Le Barça et le Real Madrid donnent «oui» au salaire de Javier Tebas

Ce lundi, une assemblée a eu lieu dans la Ligue de football professionnel, session pour ratifier les accords décidés la semaine dernière en commission déléguée. En particulier ceux liés à la nomination de José «Pepe & rdquor; Guerre en tant que nouveau directeur général d’entreprise au lieu du nouveau Javier Gómez. Bien que certaines fonctions de l’ancien directeur général soient réparties entre les autres dirigeants de la Ligue.

20/01/2020 à 22:31

CET

Ramón Fuentes

Une autre question à débattre a été la ratification du salaire de Javier Tebas, déjà approuvé par l’Assemblée lors de son dernier mandat, mais qui a dû être ratifié une fois qu’il a été réélu pour les quatre prochaines années à la tête de l’employeur.

Et c’est ici que l’anecdote s’est produite alors que le club de football de Barcelone a décidé de déléguer son vote au Real Madrid. Mais contrairement à ce que l’on pensait initialement et comme SPORT a pu le confirmer, tous deux ont voté en faveur de la ratification du salaire de Javier Tebas. Il y a eu deux abstentions, mais les deux provenaient de deux équipes de deuxième division dans une assemblée où Celta et Osasuna étaient également absents.

Une Assemblée à laquelle Clemente Villaverde n’a plus assisté, jusqu’ici vice-président de la Ligue représentant l’Atlético de Madrid, et quittant le club rojiblanco. Miguel Ángel Marin, directeur général du club, représentait l’équipe rojiblanco, et cela n’arrive généralement qu’à quelques occasions. Comme nous l’avons déjà fait lundi dans SPORT, la Ligue doit maintenant ouvrir un processus pour couvrir cette vice-présidence en première division. Bien qu’il puisse être le cas que Clemente lui-même puisse apparaître dans le bureau, il a présenté sa candidature à Getafe, car tout semble indiquer qu’il est l’avenir du directeur jusque-là du club rojiblanco.