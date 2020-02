Le Barça n’a perdu que 4 fois lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions

Il Barça Il a les statistiques en sa faveur quelques heures seulement après le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions contre Naples au stade Sao Paolo. L’équipe du Barça a participé 29 fois aux huitièmes de finale de la compétition européenne et 22 matchs directs (sept fois en ligue) il n’a perdu que quatre fois.

25/02/2020

À 13 h 55

CET

Sport.es

De la saison 1994-1995 à la campagne 2002-2003, le modèle de compétition de la Ligue des champions (anciennement la Coupe d’Europe) prévoyait que les phases à élimination directe étaient jouées sous le format de la ligue. Une modalité qui, curieusement, n’a pas profité aux Catalans qui ne l’ont dépassé que quatre fois, éliminés dans les trois derniers.

Cependant, dans la modalité d’élimination directe, Barcelone a été beaucoup plus puissante et fiable. Lors des 22 matchs disputés lors du match aller des huitièmes de finale, l’équipe de Blaugrana compte déjà 10 victoires, 8 nuls et seulement 4 défaites. Barça, 1- Liverpool, 2 (saison 2006-2007), Arsenal, 2-Barcelone, 1 (2010-2011), Milan, 2- Barcelone, 0 (2012-2013) et PSG, 4- Barcelone, 0 (2016- 2017) sont les quatre seuls blots de ce qualificatif des Catalans.

Deux curiosités de ces matchs. Le premier, malgré sa défaite contre Arsenal, le Barça a fini par conquérir sa quatrième Coupe d’Europe en remportant la finale à Manchester United par un net 3-1 lors de la campagne 2010-2011; alors qu’après 4-0 à Paris (2016-2017), un retour historique pour l’entité est venu au Camp Nou avec 6-1 avec Luis Enrique sur le banc.