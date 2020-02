«Le Barça renaît avec Setién»

Avant d’entamer la conférence de presse, Gattuso en a profité pour envoyer son soutien aux personnes touchées par le coronavirus en Italie.

24/02/2020 à 13:16

CET

Antonio Tuachi

Il avait de très bons mots pour le nouvel entraîneur du Barça: “Je respecte beaucoup Setien, il a fait un excellent travail au Betis et maintenant à Barcelone. J’admire son travail. Avec Setién, je vois une Barcelone que je n’ai pas vue au cours des deux dernières années. Ils ont beaucoup de force pour récupérer le ballon avec leur haute pression. J’ai été impressionné par la façon dont ils attaquent l’espace, ils se sont beaucoup améliorés au cours des 4 ou 5 derniers matchs. Ils sont une équipe de Martiens et nous devons faire le match de notre vie. “

L’entraîneur du Napoli a assisté aux médias avant le match contre Barcelone, il l’a fait après que le capitaine de l’équipe italienne, Lorenzo Insigne, ait répondu aux questions des journalistes qui se sont installés à San Paolo.

C’est le début de l’entraîneur italien en Ligue des champions et ils lui ont demandé s’il pensait que c’était le pire début possible: “Je ne sais pas si c’est le pire début possible, nous faisons face à une très bonne équipe. Ils ont un très bon set, renaissent avec Setién. Nous voulons faire un bon match et ce sera compliqué. “

Interrogé sur Messi Il a clairement exprimé son admiration pour l’Argentin: “Ils ne sont pas seulement Messi mais il est très bon, il est un exemple pour tout le monde. C’est incroyable et cela a été tout au long de sa carrière, il ressemble à un joueur de Play Station“.

En ce qui concerne la comparaison avec Maradona, l’ancien joueur de Milan est clair: “Je ne pouvais pas voir Maradona plus qu’en vidéo et c’était magnifique. Messi est l’un des plus grands aujourd’hui. Maradona est le Dieu du football et Messi fait de même“.

Il a parlé des qualités de son capitaine et acteur clé: “Insigne C’est un joueur qui nous aide beaucoup, il est très important pour nous, il est très intelligent tactiquement. J’ai été très surpris de la tête qu’il a“.

A Napoli passe par une bonne situation depuis l’arrivée du champion du monde: “Pour bien jouer à ce jeu, nous avons dû faire de nombreux sacrifices. L’équipe s’est beaucoup améliorée petit à petit et nous sommes arrivés au bon moment.Pour gérer une équipe comme Napoli, il faut être présent, respecté et cohérent “

Sur ses possibilités, il a précisé sa mentalité: “Nous ne pouvons gagner le match que si nous pensons et agissons en équipe. Demain, nous pouvons voir un groupe qui sait souffrir et qui a de la personnalité. “

Gattuso a été franc lorsqu’il a été questionné sur le manque d’opportunités pour Hirving Lozano: “Pour le moment, il doit continuer à travailler. Ce n’est pas le seul joueur important qui ne dispose pas de quelques minutes. Je préfère actuellement les joueurs d’un autre profil.”

On lui a demandé s’il préférait une équipe avec onze Ronaldinhos ou Kaka ‘ou onze comme lui et a précisé que le football avait beaucoup changé: “Pour le football actuel, je préfère une équipe avec 5 joueurs comme moi et 5 comme Kaka ‘ou Ronaldinho. Il est important de savoir attaquer mais aussi défendre. Cela ne ressemble pas au football qui a été joué il y a des années. “

Enfin, l’importance du rôle de San Paolo a été importante et comment cela peut les aider: “Je pense que nous devons être nous-mêmes et ressentir le soutien du peuple. Nous ne devons pas être nerveux, nous devons être calmes et avoir un bon match de 95 minutes. être concentré chaque minute, avoir le contrôle du jeu. “