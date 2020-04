Le Bayern apporte un mini-Gnabry: Armindo Sieb

Selon les rapports du formulaire SPORT1, Armindo Sieb sera transféré de Hoffenheim au Bayern Munich cet été. Sieb est un international allemand qui a évolué le plus récemment pour l’équipe nationale au niveau U17. En raison de son style de jeu – et peut-être à cause de son apparence – il est appelé un «mini-Gnabry».

Le Bayern a signé avec Sieb avec l’intention de lui donner immédiatement de l’expérience avec le Bayern II dans la 3. Liga, avec la possibilité de faire le saut vers la première équipe. Ses capacités offensives lui permettent de jouer presque partout dans l’attaque, mais il prospère sur les ailes ou derrière l’attaquant principal. Sieb a enregistré dix buts et cinq passes décisives en quinze matchs en Bundesliga U17 Sud / Sud-Ouest cette saison. Il a également marqué trois buts en trois matchs pour l’équipe nationale U17.

Sieb s’est vu proposer un contrat professionnel pour rester à Hoffenheim, où il est depuis son transfert de RB Leipzig en 2017. Cependant, il semble que le directeur sportif du Bayern, Hasan “Brazzo” Salihamidzic, et le chef du développement, Jochen Sauer, ont réussi à convaincre Sieb pour rejoindre le Rekordmeister. Sieb rejoindra le Bayern en transfert gratuit cet été.