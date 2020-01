Le Bayern cherche à battre toutes les chances à la recherche de transferts de janvier

Avec une crise des blessures qui bat son plein et le temps mort des vacances qui s’éternisent, beaucoup – y compris Hansi Flick – demandent au Bayern Munich d’apporter des renforts à son équipe épuisée. Plusieurs voix ont suggéré que l’équipe est trop maigre et que sans nouveaux joueurs pour la seconde moitié de la saison, le club ne peut pas atteindre ses objectifs. Alors que l’ambition est une vertu, la question est vraiment la suivante: les signatures de janvier peuvent-elles avoir un impact significatif sur les performances du second semestre? Et s’ils le peuvent, comment une équipe peut-elle maximiser ses chances de succès lors des séances de dédicaces hivernales?

Omar Chaudhuri, responsable du renseignement sur le football pour la société d’analyse de football de pointe 21st Club, a accordé une longue interview à The Athletic sur ce sujet. L’image qu’il peint est sombre. La plupart des transferts de janvier n’ont pas d’impact significatif sur les performances de l’équipe, et si vous voulez mettre un joueur dans la fenêtre de janvier, vous devez jouer par le nez pour lui.

Leur conclusion est que les acquisitions de joueurs en janvier n’ont presque jamais d’impact significatif sur le reste de la saison. Chaudhuri a brisé les gains ponctuels négligeables qui pourraient être attribués aux signatures hivernales:

Nous avons examiné les dépenses nettes en janvier par rapport au reste de la ligue et leur corrélation avec le changement de points par match pendant le reste de la saison. Essentiellement, il n’y a pas de corrélation, ou une très légère corrélation positive. Si vous regardez historiquement la moyenne des équipes, une équipe qui dépense 30 millions de livres sterling génère historiquement 0,1 point par match en moyenne de plus après janvier. Donc, sur 19 matchs, vous regardez un ou deux points.

La plupart des équipes se concentrent sur les attaquants et autres joueurs offensifs dans la fenêtre de janvier, et le 21st Club documente un pic particulier de la demande de grévistes à ce moment-là. La logique semble être que, à la lumière de la valeur des buts au classement de la ligue, il est plus facile d’acheter quelques gars qui ajouteront suffisamment de buts pour faire la différence plutôt que d’amener des joueurs pour renforcer la colonne vertébrale défensive d’une équipe. Le problème, cependant, est que la plupart de ces grévistes finissent par tirer des blancs pour le reste de l’année.

Les grévistes représentent 20% des signatures en janvier dans les cinq grandes ligues, selon le 21st Club. Mais seulement 14% de ces attaquants ont marqué cinq buts ou plus en championnat au cours de leur première demi-saison après leur arrivée, et 55% d’entre eux n’ont pas réussi à marquer un seul but en championnat. Chaudhuri a dit:

Pierre-Emerick Aubameyang est la seule arrivée en janvier de ces dernières années à avoir atteint 10 buts dans la seconde moitié de la saison. Mais il était une star établie de 28 ans, et Arsenal a payé 56 millions de livres sterling au Borussia Dortmund pour lui en janvier 2018 … Même les attaquants qui se sont avérés avoir réussi dans leurs clubs – Luis Suarez à Liverpool, Edin Dzeko à Manchester City, chacun arrivant en janvier 2011 – a réussi respectivement quatre et six buts au cours de sa première demi-saison avec son nouveau club.

Les données accumulées par 21st Club et The Athletic sur les transferts hivernaux sont accablantes. Cela semble encore pire lorsque vous prenez en considération la vraie valeur ajoutée du nouvel arrivant. Pour évaluer leur valeur, vous ne pouvez pas simplement regarder les buts qu’ils ont marqués: vous devez plutôt regarder le nombre de buts qu’ils ont marqués par rapport à leur remplaçant. Si le joueur qui aurait joué le spot sans l’arrivée aurait quand même marqué trois buts et que le nouvel arrivant marque six, le transfert n’ajoute en réalité que trois buts de valeur plutôt que six. La plupart des transferts d’hiver ne valent tout simplement pas le prix payé.

Il est difficile de trouver de bons investissements à long terme dans la fenêtre d’hiver. Habituellement, il y a une raison pour laquelle ce joueur est disponible à ce moment-là, et ce n’est pas un bon. C’est probablement l’une des raisons sous-jacentes pour lesquelles le Bayern envisage des prêts pour la période plutôt que des achats. Les agents interrogés par The Athletic estiment que la fenêtre d’hiver devient pratiquement hors de propos.

Cependant, il y a de l’espoir

Chaudhuri explique qu’il est possible d’effectuer des transferts réussis en hiver. Et la méthode qu’il décrit est remarquablement similaire à la philosophie d’acquisition de joueurs du Bayern consistant à suivre uniquement les meilleurs joueurs et à se déplacer lorsque ce joueur cible devient disponible plutôt que d’acheter par désespoir. Karl-Heinz Rummenigge et Hasan Salihamidžić ont articulé ce concept à plusieurs reprises. Chaurduri a dit:

La plus grande signature dans l’histoire de janvier en Angleterre – Liverpool a acheté Virgil van Dijk pour 75 millions de livres sterling il y a deux ans – était l’une des meilleures, mais c’est parce qu’elle était si différente de la plupart des achats d’hiver normaux. Il ne s’agissait pas de prendre un botté de dégagement sur un joueur disponible, instable dans un autre club, dans l’espoir qu’il améliorerait l’équipe. Au lieu de cela, cela se résumait à Liverpool, après avoir longtemps identifié Van Dijk comme le meilleur au monde dans sa position, heureux de payer le meilleur prix pour un meilleur joueur. Il n’y avait aucun élément de risque à ce sujet. De même, Manchester City a payé 57 millions de livres sterling pour Aymeric Laporte cette même fenêtre était la conclusion d’une poursuite de 18 mois d’un joueur que Pep Guardiola savait être parfait pour son style, plutôt que risqué.

Le moral? Allez grand ou laissez votre portefeuille dans votre poche.

La situation du Bayern est encore plus compliquée en raison de la prochaine fenêtre d’été. La philosophie du club de vivre selon ses moyens conduit à la conclusion que tout ce qu’ils dépensent pendant la fenêtre d’hiver ne sera pas disponible pour les plus gros déménagements qu’ils prévoient probablement pour l’été prochain. S’ils dépensent disons 60 millions d’euros maintenant pour les transferts entrants, alors c’est 60 millions d’euros qu’ils n’auront pas à dépenser pour les gros poissons en été.

Les données suggèrent que si le Bayern s’en tient à son approche à long terme de l’achat du meilleur joueur disponible en hiver, cela lui donnera les meilleures chances de succès. Cependant, rompre avec ce modèle pour acheter des joueurs «remplisseurs» ou des «corps chauds» risque de se révéler finalement un gaspillage d’argent.