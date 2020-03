Le Bayern distribuera des vélos statiques à ses joueurs

Bayern Munich fournira du matériel d’entraînement à ses joueurs afin qu’ils réalisent des séances individuelles chez eux pendant la durée de la crise des coronavirus, comme elle a avancé ce mardi.

17/03/2020

L’équipe bavaroise diffusée sur son site internet une photo montrant des vélos stationnaires à livrer aux maisons des joueurs commandés par Manuel Neuer et le buteur Robert Lewandowski.

Précisément Lewandowski, 31 ans, pa publié une photo sur les réseaux sociaux montrant comment il s’entraîne dans son gymnase à domicile après avoir subi une fissure dans la partie supérieure du tibia gauche, près du genou. Tout en faisant des pompes, sa fille Klara était allongée sur le dos de l’attaquant polonais.

Les plans initiaux du leader de la Bundesliga étaient de reprendre l’entraînement mardi après plusieurs jours de congé, mais la direction sportive, avec Hasan Salihamidzic et l’entraîneur Hansi Flick à la barre, a décidé d’annuler la session.

Parallèlement, l’assemblée générale des 36 clubs professionnels allemands a décidé lundi que les première et deuxième divisions de la Bundesliga devraient suspendre leurs matches jusqu’au 2 avril en raison de la pandémie de coronavirus.

Le président du club bavarois, Herbert Hainer, a garanti que le Bayern fera tout son possible “pour protéger les joueurs et leurs familles” et a ajouté que la santé est actuellement “la tâche la plus importante”.