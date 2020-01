Le Bayern et Chelsea répètent la finale de 2012, Mourinho fait le marché

Borussia Dortmund-PSG et Chelsea-Bayern Ce sont deux des duels les plus explosifs des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2019/20 après le tirage au sort organisé au siège de l’UEFA à Nyon le lundi 16 décembre.

16/12/2019

Act. 17/12/2019 à 10:18

CET

Alors que le Barça affrontera Naples et le Real Madrid à Manchester City Pep Guardiola, L’Atlético «jouera les quarts de finale» avec l’Atlético.

Jose Mourinho, maintenant devant Tottenham, a été associée à l’une des «bonnes affaires», la RB Leipzig, tandis que Valence ne peut pas non plus se lamenter car elle mesurera l’Atalanta, un autre des ensembles les plus abordables. Les «Spurs» étaient l’un des deuxièmes plus puissants, comme le «Mou» l’avertit lui-même.

Pour le style de jeu et le potentiel des modèles, le lien entre le PSG et Borussia Dortmund, finaliste du groupe du Barça, semble l’un des plus attractifs de la manche. Le champion de France, plein de stars comme Neymar, Mbappé ou Di María, rêve de rentrer définitivement dans l’élite en relevant son premier titre. D’un autre côté, les Allemands espèrent des lauriers verts car ils étaient déjà champions de la lointaine campagne 1996-1997.

Bien que dans ce sens, le choc qui va Chelsea de Frank Lampard avec le colosse allemand, le Bayern Munich.

D’une certaine manière commémorera la finale du concours 2012, dans lequel les Anglais ont décroché le titre lors des tirs au but (4-3) après le match nul 1-1 au temps réglementaire et la prolongation.

Le pentacampeón bavarois, qui a plus de problèmes que d’habitude en Bundesliga, affrontera les ‘Blues’ dans lesquels ils sont connus des supporters espagnols tels que Kepa, Azpilicueta, Marcos Alonso ou Pedro Rodríguez.

La route d’Istanbul

Il calendrier des huitièmes de finale Ils seront joués aux dates suivantes. Les événements les 18, 19, 25 et 26 février; et le retour les 11, 17 et 18 mars.

Une fois ce huitième de finale décidé, le tirage au sort des quarts de finale, des demi-finales et de l’ordre des matchs de la finale aura lieu le 20 mars, également au siège de l’UEFA à Nyon.

Le match aller des quarts de finale se jouera les 7 et 8 avril; et les matchs retour les 14 et 15 avril.

Les matches de demi-finale se joueront les 28 et 29 avril duels du match aller et les 5 et 6 mai les affrontements du retour.

La finale de la Ligue des champions 2019/20 est prévue pour le 30 mai au Atatürk Olimpiyat Stad & imath; d’Istanbul.

LES MATCHS OCTAVOS DES CHAMPIONS 2019/20

Naples-Barça Olympique Lyon-Juventus Borussia-PSG Real Madrid-Manchester City Atalanta-Valencia Atlético-Liverpool Chelsea-Bayern Munich RB Leipzig-Tottenham