Le Bayern et Telekom vont rendre le FC Bayern TV gratuit pour tous

Alors que de plus en plus de monde commence à rester chez lui, le FC Bayern Munich et Telekom ont répondu aux demandes de nombreux fans en prenant la généreuse décision de diffuser gratuitement le FC Bayern TV Live. En étant en mesure d’accéder au flux de contenu vidéo principal du club, qui se compose de nouvelles de l’équipe, de vidéos de formation, d’interviews et de temps forts, les fans peuvent toujours se sentir liés au club dans la situation actuelle qui exige que chacun minimise les contacts sociaux.

Le football et les sports en général sont au point mort alors que l’épidémie de COVID-19 a laissé un trou béant dans le divertissement quotidien de la personne moyenne. Par conséquent, ce serait une initiative très appréciée et bienvenue parmi la fanbase du FC Bayern. Une base de fans pour qui le vide du football est ressenti un peu plus profondément compte tenu du timing de la situation actuelle. L’un des meilleurs côtés du Bayern attaquant a été de s’enclencher avant que la catastrophe ne se produise sous la forme du coronavirus et n’arrête tout.

Annonçant la diffusion gratuite de FCB TV, le principal compte allemand du Bayern a tweeté:

#FCBayern a décidé avec son partenaire Telekom de rendre #FCBayernTVlive accessible à tous gratuitement pour le moment. De cette façon, nous répondons à votre souhait de voir autant de contenu du Bayern que possible dans la situation actuelle. #MiaSanMia

Vous pouvez suivre le flux en direct de FCB TV ici et le guide des chaînes ici!