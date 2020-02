Le Bayern fait peur à Stamford Bridge

La Bavière n’oublie pas et le Bayern non plus. Drogba apparaît toujours dans les pires cauchemars des Bavarois lorsque la musique céleste des Champions approche. Le légendaire attaquant costaricien, la légende «bleue», a été inculpé, avec Lampard, de tout un Bayern à deux reprises. D’abord, il l’a fait dans les quarts de 04-05, quand il est apparu à la fois au match aller et dans le tour au désespoir d’Oliver Kahn.

Mais le pire souvenir vient en 2012, lorsque Drogba a sauté plus que quiconque, a égalé une finale que le Bayern avait gagnée et a marqué la pénalité décisive de ce lot fatidique. Le Chelsea de Di Matteo, une équipe de circonstances qui ne sont pas censées éliminer Barcelone de Guardiola, a laissé le Bayern de Jupp Heynckes à bout de souffle.

Abramovich a obtenu ce qu’il cherchait depuis si longtemps. Il se sentait mal cette finale en Bavière. «Abramovich a acheté le titre, a condamné Kahn, comme si le Bayern ne s’était pas nourri du meilleur du football allemand au pied d’un livre. Près de huit ans se sont écoulés depuis cette finale, mais maintenant les Bavarois ont un match revanche.

De ce Chelsea, il ne reste que le nom. L’équipe «bleue» aura passé tout ce temps, d’une équipe vieillissante avec Lampard, Drogba et Ashley Cole, à Mount and Abraham et compagnie. Du «vieux» Chelsea au «bébé» Chelsea, «Frankie» commandant le navire depuis le banc. Les «bleus» n’arrivent pas en forme pour le duel, bien qu’il se poursuive à cette quatrième place en Premier.

Le triomphe contre Tottenham de l’ennemi Mourinho a su redonner espoir au match nul. Pour le match d’aujourd’hui, Lampard ne peut compter ni sur Kanté ni sur Pulisic, deux pertes de poids. Chelsea pourrait à nouveau parier sur la défense de cinq si bons joueurs contre Tottenham.

Le Bayern va avec tout

Ils ont retrouvé une certaine solidité en retour que cela ne lui fera pas de mal contre un Bayern qui arrive avec Gnabry aiguisant ses griffes. L’Allemand, qui connaît déjà Londres depuis son passage à Arsenal, a brisé Tottenham dans une phase de groupes historiques. Et les Bavarois ont réussi à boucler la meilleure première phase de toute l’histoire de la Ligue des champions. Il n’y a rien.

À Stamford Bridge, ce ne sera pas facile, mais avec Lewandowski, tout est possible. Le Polonais, meilleur buteur de la compétition avec Haaland, compte dix buts en seulement cinq matchs et doit être clé à Londres. Pour le duel, Flick pourrait booster la salle des machines avec Goretzka by Coman, déplaçant Müller dans l’un des groupes. Süle et Perisic sont la seule perte de poids pour un grand jeu.

Onces possibles:

Chelsea: Knight; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Barkley, Jorginho, Kovacic, Alonso; Abraham et Willian.

Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago; Müller, Goretzka, Gnabry; Lewandowski