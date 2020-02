Le Bayern Frauen bat le Bayer Leverkusen 3-0

Après une première mi-temps sans but, le Bayern Munich Frauen a inscrit trois buts en seconde période pour sprinter vers une victoire 3-0 contre le Bayer Leverkusen sur la route. Le résultat venge d’une défaite 2-1 choquante que le Bayern a subie à domicile contre Leverkusen en première partie de saison.

Le match d’ouverture du Bayern ne se produirait qu’à la 52e minute de la botte de Lineth Beerensteyn. Lina Magull a joué une balle hors du milieu de terrain par la ligne de fond à Carolin Simon. Alors que le gardien de but était retiré, Simon a placé le ballon dans le chemin de Beerensteyn qui a glissé et a poussé le ballon à l’arrière du filet vide.

Magull a doublé l’avance du Bayern trois minutes plus tard, rentrant chez lui au centre de Sydney Lohmann. Puis, dans le temps d’arrêt, Simone Boye a marqué son tout premier but en championnat pour le Bayern avec une tête sur un corner.

Bayern XI: Benkarth – Simon, Laudehr, Ilestedt, Gwinn – Magull, Demann (81. Škorvánková), Lohmann (88. Boye) – Dallmann, Islacker (57. Damnjanović), Beerensteyn

“Nous sommes heureux que notre premier match de championnat de l’année 2020 se soit bien passé pour nous. Nous avons mérité à juste titre trois points avec nous à Leverkusen », a déclaré l’entraîneur-chef Jens Scheuer. “Si nous avions converti nos chances de manière plus cohérente, le résultat aurait pu être encore plus élevé, mais nous sommes satisfaits de trois points importants et nous avons donc obtenu un match nul avec Hoffenheim.”

Couplé avec la défaite de Hoffenheim face à Wolfsburg cette semaine, le Bayern a progressé de niveau avec eux aux points mais continue de suivre le différentiel de buts (+29 contre +28!). Le week-end prochain, le Bayern accueillera SC Sand sur le campus du FC Bayern dans l’espoir de rester aussi proche que possible de Wolfsburg.