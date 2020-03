Le Bayern Frauen perd deux points contre le modeste Duisburg

Le Bayern Munich a subi un match nul 2-2 décevant avec le MSV Duisburg en Frauen Bundesliga dimanche.

Duisburg a pris les devants à la 6e minute avec Antonia Halverkamps marquant sur une finition glissante pour frapper au centre de Lisa Makas. Cependant, le Bayern égaliserait cinq minutes plus tard. Jovana Damnjanovic a centré le ballon dans le poteau arrière, et Melanie Leupolz l’a dirigé au fond des filets pour égaliser le score.

Le Bayern prend les devants à la 67e minute lorsque Carina Wenninger marque sur un long coup franc de Carolin Simon. Il semblait que le Bayern allait remporter une autre victoire, mais Danica Wu s’est dirigé en tête à la 87e minute pour partager les points.

Bayern XI: Benkarth – Simon, Boye (41. Wenninger), Ilestedt, Hendrich – Leupolz, Demann, Lohmann – Beerensteyn (59. Islacker), Damnjanović (78. Škorvánková), Gwinn

Le résultat est extrêmement décevant car non seulement il met très probablement fin à la course au titre, mais le Bayern n’est plus qu’à un point d’avance sur Hoffenheim pour la deuxième et dernière place en Ligue des champions que la Bundesliga reçoit.

Avec la rupture internationale à venir, le Bayern Frauen a quelques semaines avant de reprendre le terrain. Après avoir été rebondi par Wolfsburg en huitièmes de finale du DFB Pokal, le Bayern Frauen ne participera pas aux matches du week-end du 21-22 mars. La prochaine fois que le Bayern Frauen disputera un match n’aura lieu que le 25 mars, lorsque les Bavarois se rendront en France pour affronter Lyon en quarts de finale de l’UEFA Champions League.