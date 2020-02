Le Bayern II décroche une troisième victoire consécutive

Le Bayern Munich II a remporté sa troisième victoire consécutive pour entamer la seconde moitié de la saison de 3.Liga samedi. La victoire 4-2 sur Viktoria Köln venge d’une défaite 2-5 que les Bavarois ont subie plus tôt cette saison alors que le Bayern II commençait à peine en troisième division.

Woo-yeong Jeong a fait son premier départ depuis qu’il a rejoint le Bayern II en prêt, et il a eu un impact instantané. À la 14e minute, Jeong a joué un beau ballon à travers la ligne de fond de Cologne dans l’espace pour Otschi Wriedt. Le grand attaquant l’a glissé sous le gardien de Köln pour mettre le Bayern II 1-0.

Köln trouverait son égaliseur juste avant l’heure. Une superbe puce hors du milieu de terrain a éloigné Christian Früchtl de sa ligne. Simon Handle a obtenu le ballon le premier, cependant, et l’a lancé dans le filet vide pour le faire 1-1.

Sarpreet Singh a remis le Bayern II en tête avec un but à la 70e minute, six minutes seulement après le début du match. Un coup franc d’Angelo Stiller s’est retrouvé aux pieds de Singh en haut de la surface de réparation. L’international néo-zélandais a pris une touche et a tiré le ballon dans le fond du filet.

Mais Köln n’a jamais cessé de se battre. Ils ont repris le niveau à la 82e minute grâce à un joli tir dans la surface de Steven Lewerenz. Mais ce score ne durerait pas.

À la 89e minute, Chris Richards est rentré chez lui, vainqueur du match, mettant le centre de Wriedt hors de portée du gardien de but. Singh ajouterait le dernier clou dans le cercueil de Köln dans le temps d’arrêt. Avec le gardien de but en avant sur un coup franc, Singh s’est libéré après qu’il ait été dégagé, envoyant un long tir dans le but pour sceller la victoire.

Bayern XI: Früchtl – Yilmaz, Richards, Mai, Köhn – Stiller, Welzmüller, Jeong (87. Arp), Batista-Meier (63. Singh) – Wriedt, Dajaku (71. Kühn)

Voir les faits saillants complets ici.

Cette victoire place le Bayern II à 32 points et à la 10e place de la 3.Liga. Plus important encore, les Bavarois ont désormais 8 points d’avance sur la zone de relégation.

Lundi 17, le Bayern II accueillera le Hallescher FC au Grünwalder Stadion. Hallescher est actuellement à égalité de points avec le Bayern II; cependant, ils sont en avance dans le tableau en raison du différentiel de buts.