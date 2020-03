Le Bayern II dégage une feuille blanche et gagne à nouveau

Le Bayern Munich II a récolté trois autres points massifs dans sa quête pour survivre à sa première saison dans la 3.Liga. Samedi, le Bayern II a dominé le Sonnenhof Großaspach 2-0 sur les buts de Fiete Arp et Sarpreet Singh, et cela aurait pu être un score plus déséquilibré que si quelques rebonds avaient fait le chemin du Bayern II.

Arp a finalement donné l’avantage au Bayern II à la 61e minute. Woo-yeong Jeong a introduit le ballon dans la trajectoire d’Arp, et l’attaquant a pris le contrôle et l’a glissé devant le gardien de but. C’est son deuxième but dans des matchs consécutifs.

Puis, dix minutes plus tard, Singh a fracassé une volée sur un centre dévié pour donner aux Bavarois une avance de 2-0.

Voir les faits saillants complets ici.

Bayern XI: Früchtl – Yilmaz, Mai, Richards, Köhn – Stiller, Welzmüller, Kern (51. Singh), Jeong (87. Will) – Arp (63. Kühn), Wriedt

Cette victoire place le Bayern II à 41 points, dans un match nul à quatre (possible à cinq selon les résultats de lundi). Pour vous donner une idée de l’étroitesse du tableau de la 3.Liga en ce moment, le Bayern II est à six points de la première place et neuf points hors de la zone de relégation.

Samedi prochain, le Bayern II fera le trajet d’une heure en bus jusqu’à Ingolstadt. Les deux parties sont à égalité de points, donc ce devrait être un match exceptionnel.