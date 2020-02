Le Bayern II gagne à nouveau et passe à la sixième place

Vendredi, le Bayern Munich II a remporté une autre grosse victoire et un but vierge. Cette fois, ils ont été conduits à une victoire 1-0 sur SpVgg Unterhaching sur la botte de Fiete Arp. C’était le premier but officiel d’Arp dans un maillot du Bayern,

Avec Otschi Wriedt suspendu en raison du carton rouge de lundi, Sebastian Hoeneß s’est tourné vers le speedster Arp en haut. Cette décision a porté ses fruits au premier semestre, Arp se combinant parfaitement avec Wooyeong Jeong et Nicolas Kühn en tête, donnant au Bayern II quelques opportunités précieuses au début.

Le but du Bayern II arriverait à la 24e minute lorsque Jeong quitta le pauvre Moritz Heinrich en se demandant où était parti le Sud-Coréen. Son centre dans la surface a été détourné à l’arrière du filet par Arp pour donner l’avance au Bayern 1-0. Cela finirait par être le score final.

«Mes compliments à l’équipe! C’était une performance immensément mature. Nous pouvons être fiers et heureux », a déclaré Hoeneß après la victoire. «Nous avons défendu avec discipline et passion et nous avons donc laissé peu de chances. Seule notre conversion des chances peut être critiquée. Dans l’ensemble, c’était une victoire méritée. »

Alors que l’équipe s’est améliorée sur tout le terrain, il est très clair maintenant que Hoeness s’est installé sur un arrière-quatre de Lukas Mai et Chris Richards à l’arrière central avec Derrick Köhn et Mert Yilmaz sur les flancs. Les quatre ont commencé les six matchs depuis le début de la nouvelle année devant Christian Früchtl, et ils n’ont concédé que quatre buts, tout en enregistrant trois blanchisseries.

Photo de Christian Kaspar-Bartke / . pour DFB

Bayern XI: Früchtl – Yilmaz, Mai, Richards, Köhn – Stiller, Welzmüller, Kern, Jeong (85. Feldhahn) – Arp (78. Dajaku), Kühn (66. Singh)

Vous pouvez voir les faits saillants complets ici.

Le Bayern II occupe désormais la sixième place du tableau 3.Liga. Cette victoire les place à six points de la première place et à neuf points de la zone de relégation, en attendant les résultats du reste du week-end. Ce fut un début remarquable pour la seconde moitié de la saison.

Nous verrons si le Bayern II peut garder le moment le week-end prochain, quand il accueillera Sonnenhof Großaspach, qui est deuxième à partir du bas.