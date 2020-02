Le Bayern Munich a déjà l’intention de vendre Corentin Tolisso cet été?

«Ce champion du monde pourrait être vendu en été!», Affirme Bild. Quel champion du monde? Corentin Tolisso. La publication affirme que “le Bayern veut vendre Corentin Tolisso (25)!”

Mais les preuves qu’ils citent à l’appui de leur affirmation sont plutôt fragiles. Même la façon dont ils présentent leurs informations est étrangement sans engagement. Ils disent,

Selon les informations de Bild et de Sport Bild, tout indique une séparation cet été – bien que Tolisso soit toujours sous contrat jusqu’en 2022.

“Tout indique …”? En fait, Bild ne cite rien qui pointe directement vers le front office. Voici les «preuves» qu’ils citent:

Tolisso est mécontent de son rôle de joueur de banc. Bien sûr qu’il l’est. Pourquoi ne le serait-il pas? Même cela ne signifie pas nécessairement qu’il a décidé qu’il voulait sortir, mais Tolisso n’est d’ailleurs pas le front office du Bayern Munich, et nous sommes préoccupés par leurs plans.

Tolisso ne joue aucun rôle dans les plans de Hansi Flick. Encore une fois, cet argument concerne Tolisso, pas le front office du Bayern. Tolisso n’a pas figuré régulièrement, parce que sa forme était incohérente, pas parce que Hansi Flick a une aversion a priori pour lui.

Tolisso a évidemment eu besoin de temps pour se remettre de la blessure dévastatrice au genou qui lui a coûté pratiquement toute la saison 2018/19, plus de temps probablement que lui et son ancien entraîneur Niko Kovac ne l’avaient prévu.

Kovac a en effet joué Tolisso régulièrement au début de la saison 2019/20, et les mauvaises performances du milieu de terrain après avoir raté une année complète à cause d’une blessure ont été une grande partie de la perte de Kovac: Tolisso a commencé avec deux résultats extrêmement décevants sous Kovac (2-2 contre Hertha Berlin , 1-2 défaite contre TSG Hoffenheim), et a joué une demi-heure oubliable dans une troisième (1-1 contre RB Leipzig). C’est Kovac, et non Flick, qui a placé Tolisso au banc des trois derniers matchs qu’il a dirigés pour le Bayern. Flick a simplement gardé Tolisso sur le banc.

Quoi qu’il en soit, Bild conclut que Tolisso devient un “malentendu coûteux” pour le Bayern, malgré ses contributions offensives (8 buts en 38 matchs). Ils écrivent,

Seule une explosion de performance dans la poussée vers la fin de la saison pourrait conduire à repenser – à la fois par Tolisso et par le club! Le Bayern préférerait le vendre à l’été pour des millions et faire de la place dans le Midfield. Par exemple, pour la cible de transfert Kai Havertz (20 / Leverkusen).

Ils disent de ne jamais rien exclure dans le football, et une vente soudaine du transfert de record du club en 2017 est certainement possible après seulement trois saisons, mais si Tolisso est dans les livres jusqu’en 2022, le Bayern a également intérêt à le voir retrouver sa forme et sa valeur , et ils peuvent décider de le prolonger ou de le vendre alors qu’il joue l’avant-dernière année de son contrat, la saison 2020/21.

Et, franchement, il ne serait tout simplement pas très semblable au Bayern de renoncer à un joueur en difficulté après son retour d’une blessure majeure. De Holger Badstuber à Manuel Neuer, et même dans le cas de joueurs aux prises avec d’autres difficultés comme Renato Sanches, qui a rejoint l’équipe en 2016 et a quitté l’année dernière – et qui était très recherché – le Bayern hésite à agir prématurément.