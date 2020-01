Le Bayern Munich aurait préparé des tactiques secrètes pour battre Schalke

J’espère que David Wagner n’a pas d’abonnement Bild, car ils viennent de révéler l’entraînement secret que Hansi Flick a fait pour préparer le Bayern Munich à son prochain match contre Schalke. Connaissant Hansi, vous penseriez que ce serait quelque chose de vraiment cool, comme une contre-impression inverse ou de faux arrières à triple inversion. Vous vous trompez.

C’est de longues boules en diagonale.

Ouaip. Apparemment, l’entraîneur du Bayern a formé ses joueurs larges pour changer rapidement de flanc en utilisant des balles longues en diagonale. Alphonso Davies, Philippe Coutinho, Serge Gnabry et Benjamin Pavard figurent tous parmi les joueurs chargés d’utiliser des balles longues diagonales à l’entraînement. Selon Flick, ils sont nécessaires pour séparer une défense compacte.

Le nouveau venu Alvaro Odriozola y a également participé, Thiago Alcantara jouant le rôle de traducteur pour lui. Selon Bild, le prêteur du Real Madrid devrait être sur le banc ce samedi, car il est encore trop tôt pour commencer.

Maintenant, vous savez qui est vraiment bon en balles longues en diagonale? Jerome Boateng. Et qui est vraiment bon pour les éliminer? Thomas Muller. Si Hansi Flick est vraiment attaché à l’idée de longues balles et de croix brisant la défense de David Wagner, alors ces deux seront probablement la clé du prochain match. Thomas Muller en particulier n’était pas mentionné dans la liste des joueurs larges pratiquant ses croix, alors Flick prévoit peut-être enfin de mettre son Raumdeuter à sa place – derrière Robert Lewandowski au centre du parc.

Maintenant, il peut sembler très idiot pour Flick de se concentrer sur une tactique aussi banale alors qu’il pourrait entraîner son équipe à exécuter des exploits incroyables d’attaque qui ont immortalisé l’équipe de Pep Guardiola à Barcelone dans la conscience populaire, mais il n’y a vraiment rien de mal à cela.

Zinedine Zidane a remporté trois ligues de champions d’affilée avec rien de plus qu’une tactique de défense et de croisement compétente (et Cristiano Ronaldo, mais je m’égare). Sous Guardiola, la capacité de Philipp Lahm et Xabi Alonso à changer le jeu d’un flanc à un autre est devenue une caractéristique du système d’attaque du Bayern. Contre la Juventus en 2016, deux croix exquises de Douglas Costa et Kingsley Coman ont permis aux Bavarois d’éviter une défaite humiliante dans leur propre stade.

Essentiellement, Flick a raison de revenir à l’essentiel, et il devrait être applaudi pour cela. Avec des joueurs comme Muller et Lewandowski occupant le centre, il n’y a aucune raison de compliquer les choses de manière excessive. Obtenez-leur simplement un service de qualité et regardez les objectifs se dérouler.