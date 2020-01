Le Bayern Munich écrase Schalke 04 et piétine à Leipzig »Football Press

Samedi 25 janvier 2020

Le casting de Hans Flick a complètement dominé Schalke 04 et lui a donné une victoire d’anthologie. Les «Bavarois» ont remporté leur douzième victoire loin de la Bundesliga et étaient à un point du pointeur RB Leipzig. Robert Lewandoski a marqué son 21e but en 19 matchs.

Dans un match valable pour le 19e de Bundesliga, le Bayern Munich a reçu Schalke 04 dans une Bayern Arena bondée. Le casting réalisé par Hans-Dieter Flick a montré un football fantastique et a dominé du début du match jusqu’à la fin de celui-ci.

Le tableau de bord a été ouvert tôt par le buteur polonais du Bayern, Robert Lewandowski (6e), après avoir attrapé un ballon perdu dans la zone après l’échec du gardien de but Markus Schubert, qui a atteint son 21e but jusqu’à présent. de Bundesliga.

Suivant la tendance du processus de parti, les “Bavarois” ont dominé toutes les lignes du terrain et ont réussi à augmenter l’avantage à la fin du premier semestre. Le milieu de terrain allemand historique, Thomas Müller (45 ’) a épissé un bord interne à l’embouchure de l’arc de Schubert, après le pivot de Lewa’, ce qui a permis au 2-0 avec lequel ils sont allés se reposer.

Pendant le complément, le domaine du «Géant de Bavière» était écrasant. Leon Goretzka à 49 ‘, a dirigé un corner exécuté par Coutinho, qui a rebondi sur son tableau de bord et dans une réaction rapide, le volant a exécuté un ciseau qui a surpris le gardien de Schalke qui a encore dû aller chercher le ballon au fond de la réseau 3-0 et le match a commencé à être condamné.

Neuf minutes plus tard (58 ’), Thiago Alcántara comblerait le Bayern Arena d’un grand but en exécutant une contre-attaque aux côtés de Rob Lewandoswki pour décréter 4-0.

Le cinquième but et la finale ont été l’œuvre de l’attaquant allemand Serge Gnabry (89 ’), qui a tiré depuis le bord de la zone de Schalke et après un rebond, le ballon a fini par effacer le gardien rival que rien ne pouvait faire. Dirigez-vous vers le sol et le 5-0 avec lequel Schalke a clôturé un match à oublier.

Ainsi, le Bayern Munich est arrivé à 39 unités et continue de réduire les distances avec RB Leipzig, qui a encore un point. Dans la prochaine date, Mayence 05 sera mesurée comme un visiteur, qui cherche à s’échapper des lieux de relégation.

Schalke 04, pour sa part, est resté en cinquième position avec 33 points et reste dans la zone de repêchage de la Ligue des champions. Le lendemain de la Bundesliga, il doit affronter Herta Berlin en tant que visiteur.

