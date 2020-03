Le Bayern Munich envisage de prolonger le contrat de Thomas Muller de deux ans

Les noms Bayern Munich et Thomas Müller sont synonymes, une paire qui va de pair. Cependant, comme la forme des favoris des fans aurait décliné ces dernières années, il y a eu des rumeurs constantes selon lesquelles il quitterait le club pour de nouveaux pâturages. Heureusement pour tous les fans craignant son départ, selon le botteur Müller et le Bayern ont déjà entamé des discussions initiales sur une prolongation de contrat de deux ans.

Les deux partis se contenteraient de cette durée, qui se prolongerait jusqu’en 2023, date à laquelle Müller aura 33 ans. De plus, un contrat de deux ans semble être le plus responsable des deux parties. Pour le club, ils conservent à la fois les services de Müller sur le terrain et la possibilité de renouveler à nouveau son contrat si Müller peut encore jouer au plus haut niveau en 2023. Pour Müller, il obtient son (potentiellement) dernier contrat de pare-chocs, une autre chance de gagner le Ligue des Champions et encore une fois l’occasion de prouver sa valeur considérable.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce renouvellement devrait être particulièrement important pour le Bayern. Premièrement, Muller a été en superbe forme toute cette saison, et tout club voudrait conserver les services de l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. En outre, comme Hansi Flick est susceptible de s’engager en tant que manager à temps plein en Bavière, la valeur de Müller est encore plus. Sous Flick, le Raumdeuteur a montré sa plus grande forme de tous les temps, devenant une figure clé de la lutte contre le Flicki Flaka du Bayern. Enfin, Müller est une figure d’identification, un héros culte du club et un élément clé du leadership de l’équipe. Le perdre ne serait rien de moins que dévastateur.

Un Bayern sans Müller en 2020/21 est inimaginable. Espérons que la hiérarchie du Bayern obtiendra rapidement cet accord au-delà de la ligne pointillée, en plus de ceux de David Alaba et Manuel Neuer.