Le Bayern Munich est quatrième de la Deloitte Football Money League

La Deloitte Football Money League pour 2020 a été publiée et les résultats semblent bons pour le Bayern Munich. L’Allemand Rekordmiester a conservé la 4e place sur la table, derrière les deux géants espagnols et Manchester United, tout en affichant une modeste augmentation des revenus de 2018 à 2019.

Le FC Barcelone a pris la première place avec un chiffre d’affaires stupéfiant de 840,8 millions d’euros, devançant le Real Madrid en tant que club le plus riche du monde. Ils sont la première équipe à franchir la barre des 800 millions d’euros, ce qui suggère que ces superclubs ne feront que s’enrichir.

Le Bayern Munich était le seul club allemand dans le top 10. Les Bavarois ont enregistré un chiffre d’affaires total de 660,1 millions d’euros en 2019, un chiffre probablement impacté par la sortie anticipée de la Ligue des champions à Liverpool. Les revenus commerciaux ont constitué l’essentiel des revenus du club – 356,5 millions d’euros, le troisième plus élevé au monde derrière Barcelone et le PSG.

C’est la 4e année consécutive que le Bayern occupe la 4e place, et l’écart avec les équipes ci-dessous ne cesse de se réduire – le PSG et Manchester City ont enregistré une augmentation significative de leurs revenus, tout comme Liverpool sur le dos de son triomphe en Ligue des champions. Avec un peu de chance, le nouvel accord du club sur 50m par saison avec Audi aidera à garder ces équipes à distance.

Comme pour le reste de la Bundesliga, le Borussia Dortmund arrive en 12e position, avec un revenu total de 377,1 millions d’euros – moins de 60% des revenus du Bayern. Schalke est la seule autre équipe dans le top 20, à la 15e place avec 324,8 M €, ce qui est inquiétant car ils sont plutôt inutiles sur le terrain.

Alors que le Bayern a réussi à être une présence constante sur la table de la Money League depuis un certain temps maintenant, la domination de l’EPL inquiète les fans de la Bundesliga. Alors que de plus en plus de talents se rendent en Angleterre, la qualité de la ligue souffrira certainement beaucoup. Espérons que le BVB et quelques autres équipes pourront se mettre ensemble et commencer à pousser plus en Europe, pour aider la Bundesliga à récupérer le terrain perdu.