Le Bayern Munich et Alphonso Davies s’apprêtent à finaliser les détails d’un nouveau contrat

Bonnes nouvelles! Selon Manuel Bonke de TZ, le Bayern Munich devrait signer Alphonso Davies pour un tout nouveau contrat. Le Canadien de 19 ans a impressionné tout le monde avec ses performances cette saison, en particulier sa performance fulgurante contre Chelsea en Ligue des champions. Davies, ou Phonzie comme il est connu, est l’un des salariés les moins bien rémunérés de la première équipe du Bayern – l’extension devrait le mettre à égalité avec ses collègues et refléter la croissance qu’il a connue en 18 mois à Munich.

Voici le tweet en question de Bonke:

Der #FCBayern befindet sich auch mit Alphonso #Davies in aussichtsreichen Gesprächen bzgl. einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Es gibt zwar noch vertragliche Détails zu klären, doch à München zweifelt niemand, dass mit #Phonzy à nächster Zeit eine Übereinkunft erzielt wird.

– Manuel Bonke (@mano_bonke) 17 avril 2020

Le FC Bayern est actuellement en pourparlers prometteurs avec Alphonso Davies concernant une prolongation anticipée du contrat. Il reste quelques détails contractuels à clarifier, mais personne à Munich ne doute qu’un accord avec Phonzy sera conclu dans un proche avenir.

Ces rapports ne sont pas vraiment une surprise, car nous savions déjà que le Bayern allait offrir au jeune un accord exceptionnel à la suite du carnage de Stamford Bridge. Le même article mentionne également que les clubs européens commencent à surveiller les progrès de Davies. Dommage qu’ils n’aient aucune chance de l’obtenir – les patrons du Bayern savent ce qu’ils ont, et Davies sera lié à un nouveau contrat aussi longtemps que possible.

C’est l’une des joies d’être fan du Bayern. Si Davies était au Borussia Dortmund, nous devrions constamment nous soucier d’un grand club comme le Real Madrid ou Barcelone qui se précipite et l’arrache. Mais en tant que fans d’un club de destination, nous pouvons nous attendre à profiter de quelqu’un des talents de Davies dans un avenir prévisible. Il est déjà l’un des trois premiers à l’arrière du monde en ce moment, et si David Alaba continue d’être un baller au centre arrière, le Bayern aura besoin des compétences de Davies pour aller loin et finalement remporter le premier prix de l’Europe.

Avec un peu de chance, la prolongation du contrat sera bientôt officialisée, afin qu’il puisse rejoindre Thomas Muller dans le gang “Je ne pars pas”. Ils peuvent organiser une fête où ils se tiennent tous à six pieds l’un de l’autre et demander à Berni d’apporter les boissons. Ce ne sera pas amusant?