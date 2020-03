Le Bayern Munich et le TSG Hoffenheim font grève en solidarité avec Dietmar Hopp – pourquoi maintenant?

Pour la première fois dans l’histoire de la Bundesliga, les joueurs des deux camps sont parvenus à un accord pour arrêter de jouer et filer le chrono. Les deux équipes étaient le Bayern Munich et le TSG Hoffenheim, et le match était déjà terminé, par des mesures normales: le Bayern menait 6-0 à la 67e minute lorsque l’arbitre en chef Christian Dingert stoppa brusquement le match. La raison en était une bannière déployée par les fans itinérants du Bayern dans le bloc extérieur:

Tout reste le même: | La DFB brise sa parole. | Hopp reste un «fils de pute»!





Photo de TF-Images / .

La bannière attaquant Dietmar Hopp en tant que Hurensohn – littéralement «fils de pute» et, dans le contexte, une insulte plus forte que «fils de pute» en anglais – était l’une des nombreuses manifestations que les ultras de la Bundesliga ont soulevées pour protester contre Hopp, à savoir dans Darmstadt, Dortmund et Cologne (SPORT1). Le PDG du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a probablement raison de soupçonner que les ultra-groupes ont agi de concert.

Dix minutes plus tard, après que les supporters du Bayern à l’extérieur aient affiché une deuxième bannière qui indiquait simplement Du Hurensohn, le D et le H étaient de couleur bleue pour indiquer la position de Hoffenheim. réietmar Hopp, le jeu a de nouveau été arrêté. Cette fois, les joueurs des deux équipes se sont entretenus et ont décidé d’agir.

Manuel Neuer a expliqué comment la décision d’arrêter de jouer à la reprise du match a été prise. Il a dit (AZ),

Nous en avons tous discuté, avec les joueurs de Hoffenheim, l’entraîneur de l’équipe adverse [Alfred Schreuder] et le directeur sportif [Hasan Salihamidzic]. Bien sûr, nous aussi en tant que coéquipiers. Je pense que tout cela était notre idée et que c’était aussi la bonne étape pour montrer extérieurement que nous, les footballeurs, nous sommes également solidaires.

Cette description correspond au propre compte du capitaine de Hoffenheim Benjamin Hübner (Bild):

Nous étions aux côtés de Manuel Neuer, puis quelques officiels des deux clubs sont venus et l’arbitre aussi. Nous ne voulions pas que le jeu soit annulé, mais plutôt donner l’exemple. Avec Manuel Neuer, entre autres, nous avons alors pris la décision de ne plus jouer, mais néanmoins de nous déplacer.

Et donc les treize dernières minutes du match se sont écoulées pendant que les joueurs jonglaient à tour de rôle avec le ballon, passant, essayant des tours et discutant. Après le match, les deux équipes et leurs officiels respectifs se sont présentés devant la courbe de Hoffenheim en signe de solidarité (voir l’image principale ci-dessus).

Les joueurs du Bayern n’ont pas salué le bloc du Bayern.

Pourquoi Hopp et non Torunarigha?

Il est à la fois révélateur et malheureux que la victime de la bannière incriminée et la personne que les deux équipes soutiennent si visiblement soient le fondateur de SAP et entrepreneur en logiciels Dietmar Hopp, le milliardaire allemand qui a élevé Hoffenheim de la 5e division en 2000 à la Bundesliga en 2008.

Hopp a joué pour TSG 1899 Hoffenheim quand il était enfant. Il a investi des centaines de millions d’euros dans le club, finançant à la fois leur ancien stade et leur stade actuel à Sinsheim, le PreZero Arena (alias le Rhein-Neckar-Arena). Depuis 2015, Hopp détient 96% des droits de vote du club en raison d’une exception à la règle 50 + 1. Il est à la fois comme et contrairement à Red Bull, Bayer et Volkswagen, les propriétaires d’entreprise de RB Leipzig, Bayer Leverkusen et VfL Wolfsburg.

Photo par Roland Weihrauch / alliance photo via .

En tant qu’exception importante à la règle des 50 + 1, et en tant qu’individu contrairement aux sociétés nommées ci-dessus, il donne un visage à un problème et constitue une cible parfaite – tout comme il était représenté de manière troublante en croix à Mönchengladbach le week-end dernier. une bannière qui a également amené le jeu à la moitié.

Des incidents comme l’affichage de bannières offensives et, du moins en théorie, les abus racistes sont traités en Allemagne selon ce que l’on appelle la «procédure en trois étapes» (en allemand, Drei-Stufen-Plan). Après avoir introduit la procédure lors de la Coupe des Confédérations 2017, la FIFA a demandé à toutes les fédérations membres, y compris la DFB, de suivre la procédure dans une circulaire envoyée le 25 juillet 2019.

Les étapes sont les suivantes: 1) Arrêter le match, suivi d’une annonce du stade demandant l’arrêt de l’incident; 2) Suspendre le match, envoyer les joueurs hors du terrain suivi d’une annonce de stade; 3) Abandonnez le match.

Dans le match d’aujourd’hui entre le Bayern et Hoffenheim, les étapes 1 et 2 ont été dûment suivies. Les joueurs ont trouvé leur propre solution pour éviter d’abandonner le match – même si les ultras du Bayern avaient emballé leurs bannières Hurensohn.

Trois étapes trop peu

Pourquoi le système a-t-il échoué Jordan Torunarigha si spectaculairement à Gelsenkirchen trois semaines plus tôt? Le Torunarigha du Hertha Berlin a été victime d’abus racistes de la part des fans de Schalke pendant la seconde moitié du match. Il était visiblement bouleversé. Vous pouvez le lire sur son visage:

Mais l’arbitre en chef Harm Osmers n’était apparemment pas au courant de la procédure et n’a pas eu connaissance de l’incident jusqu’à ce que le directeur sportif de Hertha lui en ait informé personnellement avant l’heure d’arrêt. À ce moment-là, trente minutes après que cela s’était produit, Osmers a décidé que cela n’avait aucun sens d’arrêter le match ou de faire une annonce au stade.

Lorsque Torunarigha a jeté une caisse de bouteilles d’eau au sol après avoir été poussé dans l’entraîneur de Schalke David Wagner, Osmers lui a donné un deuxième carton jaune et l’a renvoyé. Il a été suspendu le match suivant.

La DFB a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les abus.

Pourquoi rien n’a été fait pour Torunarigha à l’époque? Le problème, à mon avis, est systémique: la procédure en trois étapes de la FIFA peut guider une équipe d’arbitres sur la façon dont elle devrait répondre à une grande bannière que tout juge de ligne pourrait remarquer et voir, mais elle est tout simplement incapable de lutter contre les abus racistes qui ne sont pas immédiatement perceptible par quiconque, mais par la cible elle-même

Cela incombe à la victime, à ses coéquipiers et éventuellement même à ses concurrents. Dans le cas de Torunarigha, Hertha n’était pas préparée et incertaine. Les joueurs auraient peut-être dû arrêter de jouer pour protester alors – mais l’arbitre n’était pas au courant de l’incident et aurait pu les pénaliser pour leur départ.

Au contraire, la leçon apprise est que les équipes doivent être prêtes à agir de manière solidaire et à informer immédiatement les responsables des abus racistes. Il est vraiment triste que Jordan Torunarigha ait dû jouer car le système en place est mal conçu pour répondre et punir les fans s’appuyant sur l’anonymat de la foule pour abuser de joueurs de couleur individuels.

Réponse du Bayern pour Hopp

C’est donc Dietmar Hopp, un magnat de la technologie allemand, riche et blanc, qui est devenu le bénéficiaire de la procédure en trois étapes de la FIFA et, pour la toute première fois en Bundesliga, une décision conjointe de deux équipes de football de composition diversifiée de cesser de concourir. protestation contre un groupe de bannières offensives ultras.

Hurensohn peut être une insulte plus forte en allemand que «fils de pute» en anglais, mais étant donné le contexte de l’abus récurrent de Hopp, en particulier l’incident du réticule, il n’est pas particulièrement surprenant que la procédure en trois étapes ait été utilisée.

Certains commentateurs ici ont remis en question les motivations derrière la réponse passionnée du front office du Bayern Munich: l’entraîneur Hansi Flick protestant avec colère contre les fans, le directeur sportif Hasan Salihamidzic le rejoignant, puis le PDG Rummenigge lui-même et son héritier apparent Oliver Kahn rejoignant les remontrances avec le ultras.

Ils ne faisaient pas simplement preuve de solidarité pour prévenir une lourde amende ou une interdiction de stade à Sinsheim. Rummenigge, je crois fermement, considère Dietmar Hopp comme un pair et un collègue. Il était hors de lui de colère quand les ultras ont persisté dans leur protestation et ont décrit l’événement comme «un jour sombre pour le football» après que notre propre Davis VanOpdorp lui a demandé comment il s’en souviendrait.

Photo de Matthias Hangst / Bongarts / .

Hansi Flick était également sincèrement indigné. Il a dit (AZ),

Je n’y ai pas pensé – je suis allé directement aux tribunes. J’étais tellement déçu que quelque chose comme ça se produise. Tout ce que leur propre équipe avait accompli a été jeté. Cela vous met en perte et vous rend absolument furieux.

Flick a des liens avec Dietmar Hopp et Hoffenheim: avant de devenir l’assistant de Jogi Löw, il a entraîné Hoffenheim pendant les quatre premières saisons de leur parcours, de la 5e à la 1ère Bundesliga, de 2000 à 2005.

«J’ai moi-même grandi ici dans la région, travaillé ici», a-t-il déclaré. Je me sens très, très mal pour Dietmar Hopp. Ce fut une journée noire pour le FC Bayern. »

Hasan Salihamidzic a publié un tweet inhabituel dans lequel il a qualifié le «triste jour» de «faible» pour le Bayern. Pour Salihamidzic, l’épisode a résonné au-delà de l’agitation des ultras en faveur de 50 + 1 ou contre les sanctions collectives de la DFB. Pour lui, l’acte ultras était une manifestation de «haine et intolérance», qui «n’ont pas leur place dans le football et dans la société».

Le puissant Dietmar Hopp est ainsi paradoxalement victime de haine et d’intolérance et bénéficiaire de ce geste extraordinaire des joueurs du Bayern et de Hoffenheim. Mais une telle réaction était attendue depuis longtemps, en Bundesliga et ailleurs, pour des victimes beaucoup plus vulnérables, des joueurs de couleur ordinaires comme Jordan Torunarigha à Gelsenkirchen ou Antonio Rüdiger à Londres, dont la seule défense est un système inadéquat et leur propre détermination à se défendre.

À Sinsheim, cependant, cette histoire particulière ne se limite pas à la race, au pouvoir ou à la richesse. La décision des joueurs de quitter le terrain sans saluer leurs propres ultras est révélatrice d’une fracture croissante entre des clubs comme le Bayern et Dortmund et certains de leurs fans les plus fanatiques. Comme l’a dit Flick, «Ils savaient ce qu’ils faisaient.»

Les ultras à travers l’Allemagne sont en grande partie responsables de l’atmosphère électrique des matchs de Bundesliga. Mais leurs manifestations contre la DFB et des personnalités comme Hopp, la pyrotechnie constante et d’autres incidents les ont mis de plus en plus en désaccord avec la fédération allemande.

Après aujourd’hui, le président de la DFB, Fritz Keller, s’est engagé à agir. “Cela ne peut pas continuer”, a-t-il déclaré (kicker):

DFB, DFL, clubs, nous devons tous agir de concert. Des mesures doivent être prises contre ces fauteurs de troubles qui n’ont rien à voir avec le football. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi dans le football.

Comment cela se joue reste à voir, mais le DFB et Dietmar Hopp resteront sans aucun doute dans le collimateur des ultras dans toute l’Allemagne.