Le Bayern Munich établit un nouveau record de buts par équipe dans la victoire 3-1 sur Mayence

Le Bayern Munich a poursuivi son parfait début au Rückrunde avec une victoire 3-1 sur Mayence à la Coface Arena. Les buts de Robert Lewandowski, Thomas Müller et Thiago Alcantara ont assuré les trois points pour le Bayern et ils ont maintenant marqué 12 buts et n’ont concédé qu’une seule fois en 3 matches dans le Rückrunde.

En prime, le Bayern a établi un record de buts pour le club et la Bundesliga avec leurs trois buts contre Mayence (AZ). Pour la première fois de son histoire, le Bayern a atteint 58 buts après seulement 20 matches de championnat. La seule autre équipe à le faire dans l’histoire de la Bundesliga était le Werder Brême au cours de la saison 1985/1986, quand il a terminé deuxième derrière le Bayern et a marqué un total de 83 buts sous la direction de Otto Rehhagel. Actuellement, le Borussia Dortmund compte 56 buts après 20 matchs, dont le plus récent était un parcours 5-0 de l’Union Berlin au Westfalenstadion.

De plus, dans les cinq meilleures ligues d’Europe, seuls Liverpool (60) et Manchester City (65) ont marqué plus de buts en championnat que le Bayern, bien que ces deux équipes aient joué plus de matchs que le Bayern – les deux auront joué 25 après la fin de ce week-end.

Sur les 58 buts marqués par le Bayern à ce jour, 33 l’ont été depuis que Hansi Flick a pris les commandes en remplacement de Niko Kovac. Les 25 autres Bayern marqués sous Kovac ont pris un total de 10 matchs à réaliser, ce qui signifie qu’ils ont 8 buts de mieux dans le même nombre de matches sous Flick. De plus, le Bayern n’a concédé que 7 buts pendant le mandat actuel de Flick, contre les 15 qu’ils ont concédés alors que Kovac était en charge des 10 premières journées de match. Le score, qui ne devrait pas surprendre, a été principalement effectué par Lewandowski, qui a porté son total à 22 pour la saison avec son but contre Mayence.

