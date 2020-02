Le Bayern Munich fait un pas vers la cible d’Arsenal Dayot Upamecano

Quelques heures avant le Bayern Munich face au RB Leipzig en championnat, mais les patrons du club n’attendront pas. Les Bavarois ont pris contact avec le défenseur vedette de Leipzig, Dayot Upamecano, et devraient passer à une clause de libération de 60 millions d’euros cet été. Selon Bild, le Bayern suit le développement du Français depuis plus de cinq ans maintenant, et il ferait un excellent remplacement pour Jerome Boateng cet été.

Selon le rapport, si un autre club (comme Arsenal, par exemple) devait approcher le joueur, le Bayern sera informé du mouvement. Entre-temps, l’intérêt du club pour Lukas Klostermann a considérablement diminué, en raison de la poursuite par le Bayern de l’arrière droit de l’Ajax Sergino Dest. Le jeune a été repéré dans les tribunes lors du match Pokal entre le Bayern et Hoffenheim en milieu de semaine:

Exactement, Dest était au match de coupe entre #FCBayern et Hoffenheim dans l’Allianz Arena mercredi. Le directeur sportif du FCB #Salihamidzic a déjà regardé le match entre dimanche #Ajax et #Eindhoven dans la Amsterdam Arena. #FCBTransfersommer

Si ces informations sont vraies, cet été s’annonce déjà passionnant pour les fans du Bayern Munich. Avec Leroy Sane également prévu, les patrons semblent tenir leur promesse d’apporter des renforts de haut niveau.

L’arrivée d’Upamecano aurait de fortes implications sur la structure de la défense du Bayern. Actuellement, David Alaba joue au centre gauche arrière, avec Alphonso Davies le remplaçant à l’arrière gauche. En raison de la blessure de Lucas Hernandez, Jerome Boateng a commencé au centre arrière droit. Upamecano pourrait prendre la place de Boateng, mais cela le mettrait en compétition avec Niklas Sule, qui est actuellement mis à l’écart par une blessure au LCA.

Avoir autant d’options en défense pourrait compliquer les choses pour l’entraîneur, mais il serait prudent pour les patrons de procéder au transfert de toute façon. Upamecano et Hernandez sont quelque peu sujets aux blessures, et on ne sait pas à quoi ressemblera la forme de Sule après son retour de blessure. Dans cet esprit, il est bon de couvrir ses paris avec autant d’options que possible. Un club qui veut gagner les triples ne peut pas se permettre d’avoir une petite équipe.