Le Bayern Munich II remporte la 3.Liga!

Le Bayern Munich II a remporté la 3.Liga, couronnant une saison incroyable à laquelle personne ne s’attendait vraiment. Lors de la dernière journée, le Bayern II est allé à Kaiserslautern et a perdu 1-0; cependant, d’autres résultats de la journée se sont déroulés, et les petits Bavarois ont quand même levé le trophée à la fin de la journée.

De toute évidence, il s’agit du meilleur résultat jamais enregistré pour le Bayern II dans la 3.Liga. Leur précédent record final était 5ème lors de la première saison de la 3.Liga en 2008/09. Il s’agit également de la meilleure finition jamais obtenue par un camp de réserve.

Photo par Alexander Scheuber / . pour DFB

En ce qui concerne le match lui-même, ce fut une lutte serrée avec les meilleures chances tombant sur Maximilian Welzmüller et Malik Tillman pour le Bayern II en première mi-temps. Kaiserslautern, cependant, a tenu le coup et s’est rapproché de Janik Bachmann. Pourtant, le match est entré dans la pause de la mi-temps sans but.

Malheureusement pour le Bayern II, la deuxième mi-temps a commencé en catastrophe. Un mauvais backpass de Nico Feldhahn a permis à Christian Kühlwetter d’intercepter et de battre Ron-Torben Hofmann pour porter le score à 1-0 en faveur de Kaiserslautern.

Kaiserslautern conserverait le 1-0 pour le reste de la seconde mi-temps.

Photo par Alexander Scheuber / . pour DFB

Bayern XI: Hoffmann – Stanisic, Feldhahn, Richards, Will (68. Waidner) – Stiller, Welzmüller (68. Musiala), Kern – Dajaku (52. Kühn), Tillman (52. Arp), Jeong

Avec la défaite, le Bayern II avait besoin d’aide le jour même dans d’autres matches, et ils ont reçu exactement ce dont ils avaient besoin. L’Eintracht Braunschweig a perdu une fusillade 4-3 contre le SV Meppen et le Würzburger Kickers n’a réussi qu’un match nul contre le Hallescher FC.

Lors des célébrations d’après-match, Otschi Wriedt a reçu les trophées du joueur de la saison et de la botte d’or, tandis que Sebastian Hoeneß a reçu le trophée d’entraîneur de l’année.

Félicitations au Bayern Munich II pour cette saison et ce championnat incroyables!

Photo par Alexander Scheuber / . pour DFB