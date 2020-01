Le Bayern Munich II vient de perdre son Lewandowski

Des temps difficiles attendent le Bayern Munich II. Le club a décidé de laisser deux joueurs clés – Kwasi Wriedt et Derrick Köhn – partir pour Willem II dans l’Eredivisie à la fin de l’été. Les contrats des joueurs devaient expirer, et il est peu probable que la direction les ait empêchés de partir pour les Pays-Bas et la promesse d’un football de haut niveau.

Les transferts ont été confirmés par le compte Twitter officiel Willem II:

C’est une bonne décision pour les deux joueurs, qui ont fait leurs preuves dans la 3.Liga pour le Bayern, mais c’est potentiellement catastrophique pour les chances des réserves de rester en 3e division. Le Bayern II occupe actuellement la 15e place avec 26 points et 42 buts marqués. Wriedt a joué dans 20 de ces matchs et a marqué 13 sur 39 – 33% de tous les buts ont été marqués par lui lorsqu’il était sur le terrain.

À titre de comparaison, Robert Lewandowski, sur qui certains soutiennent que le Bayern compte trop pour marquer, a contribué 38% des buts du Bayern en championnat cette saison. Comment le Bayern II restera-t-il dans la 3.Liga sans les buts cohérents de Wriedt? Des joueurs comme Joshua Zirkzee, Sarpreet Singh et Oliver Batista Meier sont tous des candidats pour prendre le relais, mais aucun d’entre eux ne correspond à la cohérence brute de Wriedt.

Le départ de Köhn n’est pas non plus utile, car les réserves n’ont pas de sauvegarde établie pour lui. Chris Richards et Josip Stanisic ont tous deux été des remplaçants pour l’Allemand, mais pas depuis longtemps.

Il allait toujours être difficile de demander au Bayern II de rester dans la 3.Liga, étant donné la jeunesse de l’équipe et ce travail est devenu plus difficile. Cependant, le fait que le Bayern ait réussi à développer des talents qui intéressent les meilleures équipes de division en Europe est un signe que le campus des jeunes fait son travail.

Note latérale: Willem II s’appelle Willem II bien qu’il soit le seul Willem de l’Eredivise. Vous vous demandez comment s’appelle leur équipe de réserve, n’est-ce pas? En le regardant, il s’appelle apparemment Jong Willem II, Jong étant néerlandais pour «jeunesse». Mettons-le aux voix!

