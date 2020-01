Le Bayern Munich intensifie sa poursuite pour Achraf Hakimi

Après une période de prêt impressionnante pour le Borussia Dortmund, de nombreuses équipes s’intéressent désormais aux services de l’arrière droit marocain Achraf Hakimi. L’une de ces équipes est le Bayern Munich, qui cherche une option à long terme pour le poste d’arrière droit après que Joshua Kimmich ait exprimé son souhait de jouer au milieu de terrain.

Selon des sources à Marca, Hakimi est l’une des principales cibles des Bavarois. Le Real Madrid, cependant, a également surveillé de près Hakimi, et Zinedine Zidane compterait sur le joueur dans son équipe de la saison 2020/21. Le Bayern pourrait déclencher la clause de rachat de Hakimi, mais ce n’est pas non plus certain. Le joueur lui-même est né à Madrid, a traversé le système de jeunesse du Real Madrid et est toujours étroitement lié à Madrid.

Dans sa récente interview avec Bild, où il a déclaré que «son cœur est partagé entre Madrid et Dortmund»:

Il reste encore six mois jusqu’à l’été; il y a encore beaucoup de jeux. Je dois évaluer [the situation] pour moi – quels avantages Dortmund me donne et à quoi puis-je m’attendre à Madrid.

La situation pourrait être difficile pour le Bayern de débarquer le Marocain en forme, mais la direction du Bayern suit de près la situation, puisque la position d’arrière droit au Real Madrid est occupée par Daniel Carvajal et Alvaro Odriozola.