Le Bayern Munich intéressé par l’ailier lyonnais Yaya Soumaré

Ces dernières semaines, les supporters du Bayern Munich, les joueurs et même l’entraîneur Hansi Flick ont ​​demandé publiquement au club de faire des transferts. En effet, l’équipe (déjà mince) a été battue par des blessures et nécessitera une liste plus approfondie dans sa tentative de se battre pour trois trophées à la fin de la saison.

Il y a quelques jours, le directeur sportif du club, Hasan “Brazzo” Salihamidzic a répondu à la demande de recruter un nouveau joueur, l’arrière droit du Real Madrid Alvaro Odriozola venant au Bayern en prêt. Maintenant, il semble qu’Odriozola ne soit pas le seul joueur à rejoindre le Bayern prochainement.

Bien que ce ne soit peut-être pas la nouvelle du transfert que les fans du Bayern souhaitaient voir, selon L’Equipe, le Bayern souhaite signer avec Yaya Soumaré, le jeune de l’Olympique Lyonnais. Le contrat de l’ailier de dix-neuf ans expire cet été et il est une perspective très bien notée. Le Bayern aurait déjà entamé des discussions avec le joueur. Apparemment, le jeune français a été présenté avec un plan de développement à long terme qui pourrait éventuellement impliquer de rejoindre le Bayern II (son familier?).

Bien qu’il semble que Soumaré ne soit pas à un niveau pour avoir un impact instantané en Bavière, il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas devenir un très bon joueur. Et vraiment, chaque équipe a besoin d’un Yaya …