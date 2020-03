Le Bayern Munich intéressé par l’attaquant suédois de 17 ans Emil Roback

Plus tôt cette année, Hammarby IF a fait l’objet d’une couverture médiatique internationale lorsqu’il a été confirmé que le joueur de football le plus célèbre de Suède, Zlatan Ibrahimovic, avait acheté 23,5% des actions du club de Stockholm.

Hammarby, une équipe étroitement liée à la partie sud de la banlieue de Stockholm (Söderort), s’est de nouveau retrouvée sous les projecteurs internationaux alors que les clubs de poids lourds s’intéressent à l’une de leurs perspectives de jeunesse les plus excitantes: Emil Roback.

Le site suédois de football, FotbollDirekt, a confirmé la nouvelle en parlant au directeur sportif de Hammarby IF, Jesper Jansson. Tout en établissant que Hammarby a été contacté à la fois par le Bayern Munich et Arsenal, Jansson a expliqué la nouvelle passionnante:

Nous avons été contactés et nous connaissons l’intérêt… Il y a un fort intérêt et cela vient de plusieurs clubs. Il s’est également rendu à Arsenal pour une visite.

Tout en mentionnant que Roback est un talent spécial avec une augmentation anormale de sa courbe d’apprentissage, Jansson n’exclut rien à ce stade. Il y a encore une chance qu’il joue pour Hammarby dans cette saison de l’Allsvenskan (Première division suédoise), une campagne qui a été reportée en raison du coronavirus (la date de début d’origine devait être en avril).

Roback n’a pas encore fait sa première apparition professionnelle pour le club, mais a joué dans les équipes U-17 de Hammarby et de l’équipe nationale suédoise. Le chef éclaireur de Hammarby, Mikael Hjelmberg, a depuis décrit le talent comme:

Un attaquant avec un très bon physique. Il est extrêmement rapide et un buteur naturel.

Ce ne serait pas le premier jeune suédois au FC Bayern Campus. Alex Timossi Andersson est un autre talent suédois que le Bayern a acheté à Helsingborg IF, un club situé dans la partie sud du pays. Il est actuellement de retour dans son club natal prêté par Die Roten.