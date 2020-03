Le Bayern Munich n’est pas pressé de signer Hansi Flick pour un contrat permanent – pas de place pour les dérapages, dit Kahn

Il y a un consensus général parmi les fans du Bayern Munich sur le fait que le club devrait proposer un contrat à Hansi Flick dès que possible étant donné la façon dont il a actuellement cette équipe jouant sur tous les fronts. Le front office du club, cependant, souhaite attendre au moins fin avril pour décider s’il proposera à Flick le poste à long terme. Ce sera après des matches importants à la fois en Bundesliga et en huitièmes de finale de la Ligue des champions (jambe 2 contre Chelsea et leur prochain adversaire si / quand ils avancent).

Il est entendu que le front office du Bayern veut attendre et voir comment le Bayern fait en quart de finale de la Ligue des champions, en supposant que Flick ne laisse pas son avance de 3-0 contre Chelsea glisser. Le Bayern veut également voir où il se trouve en Bundesliga à ce moment-là. Cette attente donnerait à Flick et au front-office le temps de déterminer la composition globale de son personnel d’entraîneurs potentiel, la planification de l’effectif et les détails des salaires.

Malgré une discussion externe sur l’avenir de Flick, il reste détendu sur toute la situation (AZ):

Ce n’est pas le cas que nous ne nous voyons jamais et ne nous parlons jamais, et je suis absolument satisfait de la façon dont les choses sont.

Les semaines à venir, peut-être même des mois [when things become more specific]. Je suis actuellement au Bayern Munich. C’est à cela que je parle. Nous nous sommes mis d’accord sur des choses qui restent valables. Tout le reste ne me concerne pas.

Flick a reçu des offres d’autres clubs, y compris de la Premier League, mais il a rejeté l’idée d’accepter une offre en dehors du Bayern. Il a dit qu’il aime gérer cette équipe du Bayern, ajoutant: «Vous le voyez dans les résultats et dans la manière [they play]. C’est impressionnant.”

Oliver Kahn: “Nous ne pouvons pas nous permettre de dérapages”

Bien que le Bayern ait été en forme ces dernières semaines sous Flick, il fait face à une période cruciale de la saison dans les semaines à venir dans toutes les compétitions. Compte tenu de l’étroitesse de la course au titre en Bundesliga, Oliver Kahn a averti qu’il n’y avait pas de place pour la complaisance dans le magazine 51 du Bayern (via AZ):

Nous ne pouvons pas nous permettre de dérapages en Bundesliga, si nous allons gagner le championnat pour la huitième fois consécutive. La course au titre de cette année est si serrée que l’équipe oru n’a pratiquement aucune possibilité de rétrograder.

À partir de maintenant, dit Kahn, chaque match est décisif, mais cela aide le Bayern à continuer:

Nous devons maintenir notre niveau élevé, car chaque match est décisif. Mais je pense précisément que cela nous donne un avantage majeur pour nos objectifs. C’est pourquoi je suis convaincu que nous irons très loin en Ligue des champions.