Le Bayern Munich n’oublie pas James Rodríguez

Le footballeur colombien semble compter ses jours au Real Madrid à la lumière du rôle limité que Zinedine Zidane lui a donné jusqu’à présent cette saison. James Rodríguez est revenu l’été dernier de son Erasmus en Allemagne, où il a laissé de bons sentiments au Bayern Munich, et après un été au cours duquel il était à nouveau sur le point de faire ses valises, il a finalement décidé de se battre pour se faire une place dans l’équipe .

Cependant, tout indique que la même chose ne se produira pas dans le prochain marché des transferts et que celui de Cúcuta laissera l’équipe définitivement blanche. Ce qui n’est pas encore clair, c’est quelle équipe il finira par appeler, car si la semaine dernière nous parlions de Manchester United et de la Juventus de Turin comme les candidats les plus remarquables, maintenant l’équipe allemande dans laquelle il a passé deux saisons pense à lui.

Évidemment, comme cela arrive avec le reste des équipes intéressées à reprendre ses services, les Bavarois n’ont pas parlé ouvertement de son intérêt, mais ils ont montré qu’ils ne l’oublient pas en l’incluant dans un onze dressé uniquement avec des joueurs sud-américains qui sont passés par le club. . Un défi que Séville et le PSV Eindhoven leur ont envoyé via Twitter et que le Community Manager de l’équipe allemande n’a pas rejeté, ajoutant la cafétéria à onze où Coutinho et Arturo Vidal apparaissent également.

James Rodríguez a atterri à Munich en juillet 2017 et a porté le maillot de l’équipe pendant deux saisons en 67 matchs au total avant de revenir à Madrid en 2019. Le milieu de terrain a laissé sa marque sous la forme de 15 buts et 20 passes décisives qui l’ont aidé à remporter deux titres de Bundesliga, et sûrement à l’Allianz Arena, ils seraient ravis de le revoir porter sa chemise rouge.