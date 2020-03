Le Bayern Munich ouvre une avance de cinq points sur RB Leipzig

Le milieu de terrain brésilien du Bayern Munich Philippe Coutinho (R) réagit avec le milieu de terrain allemand du Bayern Munich Joshua Kimmich lors du match de football de Bundesliga de première division allemande FC Bayern Munich v FC Augsburg à Munich, dans le sud de l’Allemagne le 8 mars 2020. (Photo de Christof STACHE / .) / LA RÉGLEMENTATION DU LDF INTERDIT TOUTE UTILISATION DE PHOTOGRAPHIES COMME SÉQUENCES D’IMAGES ET / OU QUASI-VIDÉO (Photo par CHRISTOF STACHE / . via .)

La course au titre de Bundesliga a commencé comme une course de quatre chevaux entre le Bayern Munich, le RB Leipzig, le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund. Pendant un moment, même le FC Schalke 04 était en discussion. Cependant, même les optimistes les plus ardents ne pensaient pas que ce drame pourrait durer jusqu’en mai. Après la pause hivernale, le haut de la table s’est rétréci depuis; Schalke a chuté, tandis que Bayer Leverkusen a bondi. Leipzig a commencé le Rückrunde par le haut, mais a depuis perdu onze points. Après le match nul décevant de ce week-end, ils traînent désormais le Bayern, leader du championnat, de cinq points. Sous Hansi-Flick, le Bayern est dans une forme incroyable. Leurs trois prochains matches de championnat détermineront si les champions du record d’Allemagne remporteront le titre pour la huitième année consécutive.

Course au titre de Bundesliga: le Bayern ouvre une avance de cinq points sur RB Leipzig

Le Bayern est dans sa meilleure forme de la saison

Le Bayern a pris feu cette année. Leur Rückrunde a commencé par une victoire de quatre nuls au Hertha BSC, une victoire de cinq nuls à domicile contre Schalke, puis une victoire de trois contre un à Mayence 04. Les dirigeants de la ligue ont ensuite joué un match nul et sans but contre le RB Leipzig. Le Bayern a brillamment répondu avec quatre victoires consécutives. Les hommes de Flick n’ont perdu que deux points cette année, un revirement incroyable depuis leur horrible départ sous Niko Kovač. Pendant ce temps, le RB Leipzig a perdu onze points depuis janvier, ce qui montre que sous la direction de Julian Nagelsmann, l’équipe pourrait ne pas encore avoir la cohérence nécessaire pour rivaliser avec le Bayern en mai.

Dortmund se met au travail

Dortmund, quant à lui, n’a connu qu’un seul hoquet en 2020, une défaite de quatre à trois au Bayer Leverkusen. L’équipe de Lucien Favre a marqué 28 buts lors des huit matches de Bundesliga disputés ce Rückrunde. Ce week-end, Dortmund a remporté les trois points à Gladbach, dépassant Leipzig pour remporter la deuxième place. Les Black and Yellows traînent désormais le Bayern de quatre points.

Les trois prochains jours de match de Bundesliga pourraient déterminer le titre

Les trois prochains jours de championnat pourraient très bien déterminer si la course au titre de Bundesliga reste compétitive. Le Bayern affronte l’Union Berlin au Stadion An der Alten Försterei. C’est un rendez-vous difficile pour les champions du record alors que l’Union cherche à renforcer le football de Bundesliga pour la prochaine campagne, tandis que l’atmosphère sera intense lors de la première visite du Bayern dans ce stade unique. La semaine prochaine, l’Eintracht Frankfurt visite l’Allianz Arena. Il est ensuite suivi par Der Klassiker au Signal-Iduna Park de Dortmund. Si le Bayern gagne tous les trois, la course au titre, sauf quelque chose de vraiment dramatique, sera presque terminée.

Le week-end prochain, Dortmund affrontera Schalke à domicile dans le Revierderby. Le club visite ensuite Wolfsburg de haut vol avant le super match contre le Bayern. Ce sont trois matches difficiles, et si Dortmund n’obtient pas neuf points, il serait difficile de parier qu’ils lèveront le Meisterschalle en mai. Les trois prochains matches de Leipzig sont opposés à une table plus basse, mais après leur mauvaise forme cette année, il est improbable qu’ils puissent entraver la domination habituelle du Bayern sur Rückrunde et la voie suivante vers le titre.

