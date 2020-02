Le Bayern Munich passe deuxième en Frauen Bundesliga

Le Bayern Munich a battu le SC Sand 3-1 pour passer à la deuxième place de la Frauen Bundesliga. Les Bavarois sont désormais invaincus neuf matches de championnat consécutifs, avec leur dernière défaite le 12 octobre contre Hoffenheim.

Jovana Damnjanovic a mis le Bayern 1-0 à la 18e minute. L’attaquant a été le premier à perdre une balle après une tête ratée de Kristin Demann et a dirigé le ballon dans le fond des filets. Puis, juste avant la mi-temps, Melanie Leupolz a fait 2-0 avec une finition soignée.

Cependant, le Bayern ne parviendrait pas à la pause avec une avance de 2-0. Au redémarrage, Sand fonça droit sur le terrain et Simon Boye marqua son propre but pour porter le score à 2-1 avant la pause.

Boye était déterminée à remettre les choses en ordre et elle l’a fait à la 79e minute. Avec son deuxième but dans des matchs consécutifs, Boye l’a fait 3-1 et a scellé la victoire pour le Bayern.

Bayern XI: Benkarth – Simon, Laudehr (31. Boye), Ilestedt, Gwinn – Leupolz, Demann, Magull – Dallmann, Damnjanović (87. Wenninger), Beerensteyn

La victoire couplée à la défaite de Hoffenheim ce week-end signifie que le Bayern revient en possession exclusive de la deuxième place du championnat avec un écart de trois points entre les deux équipes. Pourtant, Wolfsburg reste au sommet de la table, six points devant le Bayern.

Le Bayern sera de retour sur le terrain le 1er mars pour un match à l’extérieur contre le MSV Duisburg. Avec 29 points et 8 places séparant les deux côtés, on pourrait penser que le Bayern visera les trois points pour empêcher Wolfsburg de prendre une avance encore plus grande en haut du tableau.