Le Bayern Munich pleure Kobe Bryant

La nouvelle époustouflante que la légende du basket-ball Kobe Bryant a péri dans un accident d’hélicoptère avec plusieurs autres personnes, dont sa fille Gianna, a suscité des réactions stupéfaites dans le monde entier. Parmi les joueurs dévastés par la nouvelle figuraient de nombreux joueurs du Bayern Munich, passés et présents. Ce n’est un secret pour personne que de nombreux joueurs du Bayern sont aussi des fans de basket-ball et, comme on dit, «Game reconnaissent le jeu»

Comme l’a dit Robert Lewandowski, Bryant était «l’un des plus grands athlètes de tous les temps». Vous trouverez ci-dessous de nombreuses réactions des joueurs du Bayern, actuels et passés, et une poignée d’autres voix importantes dans le monde du football.

Robert Lewandowski

Corentin Tolisso

Michael Cuisance

Dante

Totalement choqué par le décès tragique de Kobe Bryant et de sa fille. RIP LEGEND

– Holger Badstuber (@Badstuber) 26 janvier 2020

Basketball du FC Bayern

Lewanadowski, Lucas Hernandez, Ron-Thorben Hoffmann, Alphonso Davies, Javi Martinez, Ivan Perisic ont tous rendu hommage à Bryant dans des histoires Instagram.

Et beaucoup d’autres du monde du football ont rendu hommage à Bryant.

Cristiano Ronaldo

Tellement triste d’entendre la nouvelle déchirante de la mort de Kobe et de sa fille Gianna. Kobe était une véritable légende et une inspiration pour beaucoup. Envoi de mes condoléances à sa famille et à ses amis et aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie dans l’accident. Légende RIP pic.twitter.com/qKb3oiDHxH

– Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 26 janvier 2020

Kevin-Prince Boateng

Tobi Schweinsteiger

Neymar

Adieu, Kobe et Gianna, de BFW