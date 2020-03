Le Bayern Munich potentiellement intéressé par l’Espanyol Nico Melamed

On ne sait pas à quoi ressemblera la prochaine fenêtre de transfert compte tenu de l’état de la pandémie mondiale de COVID-19, mais sans football, les éclaireurs du Bayern Munich ont eu beaucoup de temps pour la planification de leur future équipe. Karl-Heinz Rummenigge a déjà déclaré que l’objectif principal du club pour le moment était les pourparlers sur les contrats avec les joueurs dont les contrats devraient expirer l’année prochaine et tous les autres plans de transfert sont “suspendus” pour l’instant. Pourtant, selon un nouveau rapport de Tz, le Bayern est potentiellement intéressé par la starlette d’Espanyol, Nico Melamed.

Le milieu de terrain de 18 ans est dans les rangs des jeunes d’Espanyol depuis 2013 et a gravi les échelons du club B. Dans le Groupe 3 de la Division B de la Segunda, il a marqué 7 buts en 26 matches et a même joué une fois pour l’équipe senior de l’Espanyol lors d’un match de qualification pour la Ligue Europa contre le club suisse du FC Luzern. Ses performances pour l’Espanyol justifiaient même un appel à l’équipe espagnole U-19, mais il n’a toujours pas fait leur apparition pour eux.

Chelsea, Barcelone et le Real Madrid seraient également intéressés par le jeune, de sorte que le Bayern sera confronté à une concurrence féroce si leur poursuite s’intensifie lorsque tout le monde comprend mieux à quoi ressemblera la prochaine fenêtre de transfert.

Le contrat actuel de Melamed avec Espanyol court jusqu’en 2023, mais il dispose d’une clause de libération de seulement 8 millions d’euros, ce qui pourrait s’avérer une bonne affaire, même pour un joueur qui n’a pas d’expérience de vol en soi. L’équipe senior de l’Espanyol est restée la dernière dans le tableau de la Liga et son équipe «B» est actuellement à la 8e place du classement de la Segunda Divison B Group 3, donc Melamed pourrait être impatient de partir le plus tôt possible car l’équipe senior pourrait être reléguée.

Le front office du Bayern pourrait également aider à brosser un tableau clair d’un plan pour Melamed s’il veut vraiment le signer en utilisant des joueurs comme Alphonso Davies et Joshua Zirkzee comme exemples de la façon dont un jeune joueur peut se développer correctement dans les équipes de réserve. Melamed passerait probablement la majorité de son temps avec les réserves du Bayern dans la 3. Liga s’il venait à Munich, mais il pourrait très bien se frayer un chemin dans la première équipe, tout comme Davies et Zirkzee l’ont fait.

