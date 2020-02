Le Bayern Munich pourrait obtenir Leroy Sane GRATUITEMENT si l’interdiction de Manchester City en Ligue des champions est maintenue

Voici quelque chose d’amusant à contempler. Selon le meilleur avocat du sport John Mehrzad, les joueurs de Manchester City peuvent avoir des motifs de résilier leur contrat si l’interdiction de la Ligue des champions du club est confirmée par le TAS. Cela pourrait ouvrir la porte à Leroy Sane pour déménager gratuitement au Bayern Munich cet été.

Dans un fil Twitter, Mehrzad a souligné la possibilité que les joueurs de la ville mettent fin à leur emploi et deviennent effectivement des «agents libres». Au lieu de me faire boucher son argument, voici le fil dans toute sa splendeur:

1. On peut soutenir que la conduite de Man City (sous réserve d’un appel du TAS) en cas de violation des règlements de l’UEFA (et il semblerait que PL) constituerait une violation de la durée implicite de la confiance et des contrats avec les joueurs de City.

3. Une telle conduite va à la base d’être un footballeur professionnel au plus haut niveau – c’est-à-dire une capacité à jouer au plus haut niveau de compétition de clubs européens si le club se qualifie de la manière habituelle.

5. La loi britannique sur l’emploi considérerait favorablement les arguments des joueurs s’ils démissionnaient, car la conduite de City (encore une fois soumise à l’appel du TAS) les a privés de jouer en championnat – et on peut supposer en toute sécurité que les primes correspondantes sont versées.

Fin. En réalité, l’argent parle. Les joueurs de la ville ne sortiront probablement pas de contrats lucratifs ou ne seront pas impliqués dans des batailles légales. Mais leurs agents peuvent désormais exiger de lourds paiements garantis / des contrats renégociés pour que les joueurs restent. La ville n’a peut-être pas d’autre choix que d’accepter.

Serait-ce un autre exemple d’une masterclass KHR en préparation? Rummenigge SAVait-il que cela allait arriver, et maintenant le Bayern Munich devrait-il profiter énormément de la misère de City? Pas probable.

Les citoyens doivent encore faire appel de la décision de l’UEFA dans le TAS, et nous savons qu’ils vont tout faire. Personne ne peut être sûr de la manière dont le TAS statuera, mais même s’il ne renverse pas l’interdiction, il faudra probablement un certain temps avant que l’affaire soit réglée devant les tribunaux. Au moment où une décision viendra, il serait probablement trop tard dans la fenêtre de transfert pour quelqu’un comme Sane de commencer le processus de poursuivre son club en justice afin de mettre fin à son emploi.

Le Bayern le prendrait probablement comme d’habitude et paierait les frais de 80 à 100 millions d’euros que Man City veut. Étant donné que le contrat de Sane se termine en 2021, l’interdiction de l’UEFA n’a aucune incidence sur sa capacité à venir à Munich (à part priver City de beaucoup de pouvoir de négociation cet été).

Cependant, cela pourrait avoir des implications pour des joueurs comme Kevin De Bruyne et Rodri – c’est-à-dire des joueurs qui sont à leur apogée mais qui sont toujours sous contrat à long terme. Si des équipes comme le Real Madrid, Barcelone ou même le Bayern visent des joueurs comme eux, alors City pourrait avoir un gros problème entre leurs mains.

Bien sûr, tout cela n’est que spéculation. Tant que le TAS n’aura pas rendu sa décision sur la question, nous ne connaîtrons pas l’ampleur des retombées de l’interdiction de la Ligue des champions de Man City.