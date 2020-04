Le Bayern Munich recrute l’international juvénile d’Allemagne Lenn Jastremski

Le Bayern Munich pourrait avoir les yeux rivés sur certains grands joueurs de Die Mannschaft cet été, mais cela n’a pas empêché le campus du club de cibler la prochaine récolte d’internationaux allemands qui joueront dans les rangs des jeunes.

Le Bayern Munich a signé l’avant-centre Lenn Jastremski pour un contrat de trois ans qui expirera le 30 juin 2023. Jastremski, qui rejoindra le Bayern Munich II, quittera l’équipe A-Junior Bundesliga Nord / Nord-Est de Wolfsburg sur une base gratuite transfert.

Le directeur du campus du Bayern Munich, Jochen Sauer, était ravi de faire venir le joueur de 19 ans selon FCBayern.com:

Nous sommes très heureux que Lenn ait décidé de transférer au Bayern. Il a très bien performé cette saison avec les U-19 du VfL Wolfsburg et aussi dans l’équipe nationale, et nous voulons franchir les prochaines étapes de son développement dans le football professionnel avec lui dans la 3.Liga.

À la suite des «attaquants de plus de six pieds» actuels que le Bayern Munich a utilisés pour sa configuration tactique, Jastremski est un homme de grande cible (6 pieds 2 pouces), qui peut utiliser sa force dans la boîte et ne nécessiterait aucun différence philosophique dans la stratégie de l’écurie actuelle de Robert Lewandowski, Fiete Arp et Joshua Zirkzee.

Jastremski est ravi de s’installer dans la Säbener Strasse:

Les responsables du FC Bayern ont travaillé très intensément avec moi dès le début et m’ont montré très clairement dans les discussions quels étaient leurs projets avec moi à l’avenir. J’ai hâte de travailler avec l’entraîneur Sebastian Hoeness et de pouvoir évoluer en 3.Liga au Bayern Munich.

Jastremski a 16 buts et trois passes décisives dans les compétitions de Wolfsburg cette saison et est un habitué de l’équipe nationale allemande des moins de 19 ans, qui a également présenté les jeunes joueurs du Bayern Munich Leon Dajaku et Oliver Batista Meier. En 2018/19, Jastremski a récolté 13 buts et trois passes décisives pour Wolfsburg.

Dans son dernier relais international, Jastremski a marqué trois buts en huit matchs. Ci-dessous, l’un des buts de Jastremski contre le Bayern Munich II de la saison 2018-2019:

Grand par la taille, Lenn #Jastremski a inscrit un doublé pour @FrancophoneVfl les U19 du Bayern en Coupe qui a dû peser pour son recrutement. Voici la vidéo du premier ministre. Habile des 2 pieds, il est international U19. et je l’ai en demi-finales du championnat U19 l’an passé pic.twitter.com/aVKKXGjdCx

– Hart Jacques-Henri (@hart_henri) 9 avril 2020

Analyse BFW

Jastremski a une expérience de qualité en tant que menace offensive, offre aux Bavarois une plus grande profondeur organisationnelle et devrait renforcer la liste du Bayern Munich II alors que Kwasi Wriedt se dirige vers Willem II côté Eredivisie en juillet.

Avec des talents offensifs comme RB Leipzig Timo Werner, Leroy Sane de Manchester City et Kai Havertz de Bayer Leverkusen tous liés au Bayern Munich, la signature de Jastremski pourrait également ouvrir la porte au club pour explorer une promotion ou un prêt pour Arp ou Zirkzee si le département sportif le détermine l’un ou l’autre de ces joueurs bénéficierait d’une opportunité de jouer au football en équipe première au sein du club ou ailleurs la saison prochaine.