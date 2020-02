Le Bayern Munich recrute un éclaireur loin de son adversaire en Ligue des champions

Un rapport de Bild indique que le Bayern Munich a engagé Florian Zahn loin de Chelsea de la Premier League. Le déménagement aurait eu lieu en janvier sans grande fanfare. Cela arrive à un moment curieux – juste avant le choc du Bayern avec Chelsea en Ligue des champions.

Zahn est originaire d’Allemagne et a travaillé pour Chelsea pendant quatre ans et demi. Il était responsable de leur scoutisme en Europe centrale et orientale pendant son séjour là-bas. Auparavant, il a également travaillé avec les équipes de jeunes du 1. FC Kaiserslautern. À la lumière de son expérience, Zahn devrait bien connaître la région.

Au Bayern, Zahn travaillera avec le directeur sportif Hasan «Brazzo» Salihamidzic et le chef scout Marco Neppe. Il sera chargé d’aider le jeune joueur à passer des niveaux U16 / U17 aux pros. Son objectif sera de trouver les meilleurs talents qui peuvent être développés de cette manière, afin qu’ils puissent idéalement se rendre jusqu’à la première équipe.