Le Bayern Munich remporte la victoire 3-1 à l’extérieur contre Mayence, menacée de relégation

Mayence 05 a connu une saison difficile. Sandro Schwarz a été licencié en novembre en raison de résultats catastrophiques, comme une défaite de 8-0 contre le RB Leipzig, et a été remplacé par Achim Beierlorzer, l’entraîneur limogé par le FC Köln après avoir échoué à les faire sortir de la zone de relégation. Alors que Köln a récemment amélioré sa forme, Mayence a pataugé et ne se trouve désormais qu’à deux points au-dessus de la sécurité. Aujourd’hui, l’atmosphère toxique entre l’entraîneur et les joueurs était extrêmement évidente à Mayence, qui devra s’améliorer pour éviter d’être relégué pour la première fois depuis 2009.

Le Bayern Munich n’a eu besoin que de 26 minutes pour tuer plus ou moins le match. Après le but de Thiago, le Bayern a joué le reste du match en deuxième vitesse, et franchement, c’était tout ce qu’il fallait. Avec un important match DFB-Pokal à venir la semaine prochaine contre un informateur Hoffenheim.

C’était une journée normale au bureau pour une équipe dont les chances pour l’argenterie sont de mieux en mieux chaque semaine. Voici les récompenses de match de BFW de la victoire d’aujourd’hui:

Échange de maillots: Danny Latza

En retrait 3-0 après 26 minutes, Beierlorzer décida d’agir. Le milieu de terrain de 24 ans, Pierre Kunde, a remplacé Danny Latza cinq minutes après que Thiago ait marqué le troisième but du Bayern. L’international camerounais s’est senti, à juste titre, maltraité et a refusé de serrer la main de Beierlorzer et a été accueilli par des railleries de la foule.

Le capitaine de Mayence 05, Danny Latza, l’a remplacé. Latza est un milieu défensif qui sera malheureusement oublié par la majorité des fans de football dans dix ans. C’est un joueur classique de type 6. Il est peut-être loin des joueurs les plus techniques, mais il est important grâce à son rythme de travail élevé et sa capacité à faire le «sale boulot» de l’équipe.

Ce serait de la pure spéculation de dire que sa présence sur le terrain a mentalement aidé les joueurs de Mayence qui, avant son arrivée, semblaient agacés les uns envers les autres et leur entraîneur. Pourtant, le fait est qu’après l’introduction de Latza, Mayence avait l’air plus énergique et avait plus de combat en eux. Ils n’ont jamais menacé le Bayern, mais c’était intéressant à voir.

C’est formidable de voir Leon Goretzka prendre de l’élan. Le natif de Bochum a jusqu’à présent marqué un but et aidé quatre dans le Rückrunde et pourrait avoir une grande saison devant lui s’il reste sans blessure. Aujourd’hui, les pistes très intelligentes de Leon Goretzka traversent la défense de Mayence comme un couteau tranchant.

Bien qu’il ait obtenu un jaune inutile et peut être en partie blâmé pour le but de Jerry St. Juste, le développement de Goretzka est encourageant étant donné qu’il lui reste de nombreuses années en tant que footballeur.

Banc de Niko Kovac, un démarreur garanti pour Hansi Flick. Muller a prouvé à lui-même et aux fans qu’il a toujours la qualité pour être inclus dans le onze de départ du Bayern. Tout comme Goretzka, Muller n’a joué que 65 minutes mais a été crucial dans le match décisif du Bayern en 26e. Aux côtés de Leon, Müller a poussé les joueurs de Mayence à commettre des erreurs et a traversé la défense.

Son remplaçant et l’homme préféré de Kovac, Philippe Coutinho, ont eu un temps abyssal de 25 minutes. Lewandowski, un attaquant avec lequel Müller s’associe parfaitement, semblait agacé contre l’international brésilien, qui semble avoir perdu toute confiance en lui.

Ovation debout: Benjamin Pavard

Tout comme Goretzka, Pavard est un joueur qui est en train de créer une dynamique positive en ce moment. Fantastique contre Schalke, Pavard a fait une autre superbe démonstration aujourd’hui. Kimmich se concentrant sur le terrain, Pavard s’approprie la position d’arrière droit. Offensivement, Pavard s’est grandement amélioré et a obtenu une autre aide à son nom aujourd’hui avec un superbe centre pour Robert Lewandowski.

Heureux de voir un joueur qui, l’année dernière, a été relégué à Stuttgart et a connu une année individuellement médiocre.

Monsieur du match: Thiago

Le maestro espagnol a mis en place un autre affichage fantastique. Avec des pieds rapides comme l’éclair, une capacité de jeu fantastique et une résilience défensive, Thiago était le meilleur joueur du Bayern aujourd’hui. Son partenariat avec Joshua Kimmich fournit au Bayern deux milieux de terrain qui peuvent étirer les lignes de passage offensives et couper les quatre défensifs. Sur le plan défensif, Thiago était solide, car son contact juste avant Adam Szalai a frappé le ballon a sauvé le Bayern de laisser passer une seconde.

Le point culminant de sa performance était, bien sûr, son objectif. Ce n’était rien de moins qu’une symphonie de football.

Homme du match:

Thiago:

1 but

116 touches

90 passes

Précision de passage de 89%

2 passes clés

8/9 balles longues

7 dribbles terminés

4 plaqués

2 interceptions

1 dégagement

9.3 / 10 avis

[WS] pic.twitter.com/xg61i2shRf

– Bayern & Allemagne (@iMiaSanMia) 1er février 2020