Le Bayern Munich rend hommage aux membres tombés du club à l’occasion du 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz

Un club tellement touché par les horreurs de la Shoah s’est souvenu de leur propre chute aujourd’hui. Le conseil d’administration du Bayern Munich a honoré la mémoire de deux membres du club qui ont été assassinés à la suite de la montée horrible du national-socialisme.

En ce jour, le 27 janvier, le monde se souvient des victimes de l’Holocauste. En Allemagne, cette journée est connue sous le nom de Memorial Day for the Victims of National Socialism. La date est aussi importante aujourd’hui qu’elle l’était il y a 75 ans, lorsque l’armée de l’Union soviétique a libéré le camp de concentration d’Auschwitz en Pologne.

À Munich, le club a dévoilé des plaques honorant les membres du club Hugo Railing et Wilhelm Neuburger. Railing et Neuberger étaient de fervents fans du club et d’éminents hommes d’affaires de Munich lorsqu’ils ont été enlevés à leurs familles et envoyés dans des camps de concentration.

FC Bayern Munich

Lors des cérémonies de dévoilement, le président du club, Herbert Hainer, et le président, Karl-Heinz Rummenigge, ont parlé des liens du club avec l’Holocauste et de la manière dont les fans dénoncent le racisme. Hainer a dit:

Le FC Bayern reconnaît sa responsabilité sociale et fait un geste clair contre les crimes horribles qui ont été commis pendant l’ère nazie. En raison de son immense popularité, le FC Bayern peut influencer les gens du monde entier afin que quelque chose comme ça ne se reproduise plus.

Rummenigge a cité la nécessité d’apprendre du passé:

Nous devons nous soulever ensemble contre l’antisémitisme: le passé nous prévient. Le présent rappelle. L’avenir oblige. Nos générations ne sont pas responsables de ce qui s’est passé. Mais nous avons la responsabilité de veiller à ce qu’il ne soit pas oublié – et que cela ne se reproduise plus. Agissons en conséquence.

Neuberger a émigré avec succès aux Pays-Bas en 1936 lorsque le national-socialisme était en hausse en Allemagne. Cependant, il fut plus tard capturé et assassiné dans le camp de Bergen-Belsen en janvier 1945, seulement trois mois avant la libération du camp.

Un garde-corps a été capturé et envoyé au camp de Sobibor, dans l’est de la Pologne, où il a été assassiné en 1942.

Tout au long de la ligue, les journées 19 et 20 se déroulent en mémoire des victimes de l’Holocauste. Lors du match de samedi contre le FC Schalke 04, les joueurs des deux clubs se sont réunis pour se souvenir des morts.

Photo de Christian Kaspar-Bartke / Bongarts / .

Le Bayern Südkurve a également dévoilé un tifo à la mémoire de Railing, montrant son image et affichant le message d’accompagnement:

Contre l’oubli

Hugo Railing – persécuté et assassiné par les nazis / Münchener, père, membre de la Bavière et conseil des anciens

Les liens entre le Bayern Munich, le «Judenklub» le plus en vue de l’histoire, et la Shoah font partie intégrante de l’ADN du club. Les sacrifices que les membres du club comme Railing, Neuberger, Kurt Landauer et d’innombrables autres membres et joueurs juifs ont été forcés de subir sont déchirants et importants.

Un jour si sacré, la seule chose que nous avons à BFW, c’est de nous souvenir, et nous n’oublierons jamais.