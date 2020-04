Le Bayern Munich semble être le favori pour débarquer Sergino Dest

Alors qu’Alvaro Odriozola retourne presque certainement au Real Madrid cet été, le FC Bayern Munich cherche à recruter un arrière droit. L’international américain et le défenseur de l’Ajax Amsterdam Sergino Dest figurent en tête de liste du Bayern. Selon Sky Sport, le Bayern est le favori pour débarquer Dest dans la fenêtre de transfert de cet été.

Dest est passé par la célèbre Ajax Academy. Il a joué pour la deuxième équipe jusqu’à l’année dernière. Depuis qu’il a fait le saut dans la première équipe, Dest est un habitué de l’Ajax dans l’Eredivisie. Cette saison, il a enregistré cinq passes décisives et remporté 77% de ses duels.

Dest est né aux Pays-Bas et d’une mère néerlandaise et d’un père surinamais-américain, ce qui lui permet de jouer pour l’équipe nationale américaine. Bien qu’il ne soit pas encore «cap-lié» avec l’équipe senior, il a fait trois apparitions avec l’équipe senior et s’est engagé l’an dernier à jouer pour les États-Unis.

Les rapports évaluent le marché actuel de Dest à 9,6 millions d’euros, en hausse par rapport à environ 1 million d’euros depuis novembre. Sky estime que le prix demandé d’Ajax pourrait atteindre 20 millions d’euros au moment où les deux parties se réuniront en été.