Le Bayern Munich signe un méga-contrat avec Audi d’une valeur de 50 millions d’euros par saison

C’est officiel – le Bayern Munich a annoncé un nouveau partenariat avec le géant automobile allemand Audi. Le constructeur automobile basé à Ingolstadt continuera d’être le partenaire automobile exclusif du Rekordmeister allemand, prolongeant l’accord existant qui devait durer jusqu’en 2025. Le nouvel accord, d’une valeur estimée à environ 500 millions d’euros au total, devrait durer 10 ans jusqu’en 2029.

S’exprimant sur le partenariat, le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré (via fcbayern.com)

Je suis très heureux de l’extension rapide de notre partenariat avec Audi. Pour le FC Bayern, cet accord est une étape stratégique importante pour l’avenir. Le FC Bayern et Audi travaillent maintenant ensemble depuis plus d’une décennie et demie d’une manière qui soit confiante, sérieuse et bénéfique pour les deux marques. Maintenant, il est assuré que ce partenariat se poursuivra pendant près de 10 ans de plus.

Selon Bild, l’accord vaut la peine 50 M € par saison, en hausse significative par rapport à l’accord précédent qui valait la peine 35 M € par saison. Le club a probablement BMW à remercier pour cela – leurs tentatives de parrainer le Bayern (qui ont finalement échoué) sont probablement ce qui a poussé Audi à prolonger l’accord existant 5 ans avant la fin. Le constructeur automobile allemand ne devrait cependant pas se sentir trop mal – il détient une participation de 8,33% dans le club, ce qui signifie que l’accord est mutuellement avantageux.

Cet argent supplémentaire donne au Bayern une puissance de feu supplémentaire pour rivaliser avec les grands garçons d’Europe, tels que Barcelone, le Real Madrid et Manchester United. En termes de valeur, 50 millions d’euros par saison sont un énorme coup d’État pour les patrons du Bayern, étant donné qu’Audi n’est qu’un partenaire automobile. A titre de comparaison, Chevrolet paie à Man United un gigantesque 75 millions d’euros par an, ils arrivent à mettre leur nom sur la chemise. Les géants de la Serie A, la Juventus, ne reçoivent que 20 millions d’euros par an de Jeep (selon les rumeurs, ils augmenteraient à 50 millions d’euros bientôt) pour le privilège d’être un sponsor de maillots.

Le fait qu’Audi ait ressenti le besoin de payer autant témoigne de la forte valeur de la marque du Bayern Munich, et nous pourrions nous attendre à une augmentation similaire des revenus de sponsoring lorsque d’autres offres seront renouvelées.