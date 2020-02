Le Bayern Munich tire Schalke en quart de finale du DFB Pokal!

Les matchs du DFB Pokal en quart de finale sont sortis! Le tirage au sort a eu lieu dimanche, à 19 h 00 CEST, et la scène est prête pour ce qui semble être une liste passionnante de huitièmes de finale.

Le Bayern Munich affrontera Schalke, une équipe en forme avec une attaque de qualité et une grande vitesse au compteur. La dernière fois que Roten a affronté Schalke, le Bayern a battu 5-0 à l’Allianz, avec le système de positionnement et de pression de Flick les mettant à l’épée. Cette fois cependant, les choses pourraient être différentes, car il s’agit d’un KO de coupe. Les enjeux sont toujours plus élevés lors des KO, alors attendez-vous à ce qu’un Schalke ardent et déterminé sorte tous les pistolets flamboyant et jette tout et l’évier de la cuisine au Bayern.

Le Bayern devrait cependant être à la hauteur; avec la résurgence de Thiago, les statistiques de jeu incroyables de Thomas Muller, le jumelage de classe mondiale Alaba-Davies qui protège le flanc gauche et le taux de points chauds de Robert Lewandowski, les Reds devraient être clairement favoris. Une grande partie du résultat pourrait tourner autour de quelle équipe remporte la bataille au milieu de terrain, les deux clubs possédant des milieux de terrain très compétents et composés, Flick devrait donc aligner sa meilleure combinaison de milieu de terrain possible avant le jeu – même si cela signifie 3 milieux de terrain.

Le joueur de Schalke à surveiller est sans aucun doute Amine Harit: le milieu de terrain offensif marocain mortel a déjà 7 buts et 7 passes décisives en Bundesliga et DFB Pokal réunis cette saison. Avec un bon rythme, un bon oeil pour le but et des passes pondérées avec précision dans le dernier tiers, l’arrêter pourrait être crucial pour la progression du jeu.

Cela étant dit, voici un bref aperçu des autres appareils:

Une autre grande égalité voit les deux équipes qui ont organisé les «deux grands bouleversements» du huitième de finale de la DFB Pokal opposées. Eintracht, après avoir envoyé une équipe en forme de RB Leipzig avec une victoire 3-1 grâce à une brillante performance de Filip Kostic, affronte le Werder Brême, le diable ronflant qui s’est réveillé au bon moment, battant une équipe de Dortmund avec Jadon Sancho, Erling Haaland et Julian Brandt entre autres, 3-2. Attendez-vous à être témoin d’un régal de contre-attaque, les deux équipes pouvant jouer un jeu plus ouvert en raison de leur approche défensive.

Autre grande égalité, celle-ci voit le Leverkusen renaître s’affronter contre l’Union Berlin, une équipe qui s’en sort étonnamment bien en Bundesliga après avoir été promue de la 2.Bundesliga cet été. Après avoir battu Dortmund en Bundesliga, le Bayer Leverkusen ressemble à une équipe très, très dangereuse: surtout sous toutes ses facettes offensives. L’Union Berlin, quant à elle, est à l’origine d’une autre victoire en Bundesliga, cette fois-ci avec un score dominant de 2-0 contre le Werder Brême. Leverkusen est censé être favori, mais attend une affaire très ouverte et bien contestée.

Sarrebruck vs Fortuna Dusseldorf

Fortuna sont les vieilles chèvres fortes du Pokal: le côté que tout le monde pensait ne durerait pas aussi longtemps, mais a renvoyé tous ses adversaires avec une relative facilité. Après un martèlement 5-2 de Nuernberg dans le Pokal, ils ont l’air revigorés et ont une confiance retrouvée qui peut vraiment les aider dans les dernières étapes. Encore mieux, ils font face à la seule équipe de la Ro8 qui n’est pas en Bundesliga. Malheureusement pour Sarrebruck, il semble finalement que leur bonne conduite ait atteint ses dernières étapes, bien que, comme il s’agisse d’un match à élimination directe, tout est possible. Attendez-vous à ce que Fortuna progresse, omettant un résultat miraculeux.