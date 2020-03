Le Bayern Munich vise Jonathan David du KAA Gent

Alors que les transferts sont en retard pour le Bayern Munich et de nombreux autres clubs des cinq meilleures ligues d’Europe, un nouveau rapport du journal basé à Dortmund, Ruhr Nachrichten, suggère que Die Roten garde un œil sur le milieu de terrain de la KAA Gent Jonathan David (via Fussballtransfers .com).

L’international canadien a connu une solide campagne 2019/2020 avec Gent dans la Jupiler Pro League de Belgique, ayant marqué 10 buts et récolté 4 passes décisives sur un total de 33 apparitions dans toutes les compétitions. Il a déjà égalé ses buts et ses passes décisives pendant toute la saison 2018/2019 et a suscité l’intérêt du Bayern, du Borussia Dortmund, du RB Leipzig et d’Arsenal. Il est très probable qu’il finira par se rendre en Bundesliga, car son agent Nick Mavromaris a déjà déclaré que l’élite allemande était là où le jeune de 20 ans voulait aller:

Jonathan est maintenant prêt pour la prochaine étape. Il veut aller en Bundesliga. Il y a peu de jeunes de 20 ans en Europe. C’est un grand footballeur, un joueur des cinq meilleurs clubs d’Europe.

Un peu de crasse de David jouant pour le Canada:

Jonathan David, 20 ans, est désormais le meilleur buteur de la Ligue belge. 22 buts + 10 passes décisives dans toutes les compositions pour Gent & son seul février. Clubs le poursuivant: Arsenal, Leicester, Everton, RB Leipzig, Lyon, Napoli, Lazio entre autres. Rappelez-vous le nom pic.twitter.com/4grr4uWGZh

– Vues LFC (@ Mobyhaque1) 24 février 2020

Il est entendu que Gand a vraiment l’ambition de faire de David leur transfert sortant le plus cher, sachant combien de clubs de haut vol sont intéressés à acquérir ses services. Avant le déclenchement de la pandémie de COVID-19, le directeur général et technique de Gand, Michel Louwagie, évaluait David à 20 millions d’euros. Bien sûr, le paysage de la prochaine fenêtre de transfert après que la pandémie se soit dissipée pour le moment dictera probablement combien d’argent les clubs sont prêts à dépenser et où ils veulent le dépenser. Pour le Bayern, leur poursuite de Leroy Sane et / ou Kai Havertz est toujours en tête de liste, mais il n’est pas certain que cela soit réalisable lors de la prochaine fenêtre de transfert.

L’agent de David a dit “Nous devons attendre et voir” quand on lui a demandé quels seraient les frais pour son client, mais l’objectif est toujours d’obtenir autant d’argent que possible pour lui. À cet égard, ils ont un effet de levier sur le fait que le contrat actuel de David avec Gand se termine en 2023, combiné avec le fait que les rivaux les plus féroces du Bayern à Dortmund et Leipzig sont intéressés à l’acheter. Dortmund et Leipzig ont également une riche histoire d’achat de jeunes talents relativement peu coûteux et de les transformer en talents de première classe, de sorte que les deux clubs pourraient avoir une longueur d’avance sur le Bayern lorsque la pression se fera sentir.