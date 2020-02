Le Bayern ne veut pas de Cristiano Ronaldo pour “vieux”

Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a donné son avis sur une rumeur qui a lié Cristiano Ronaldo à l’équipe bavaroise dans les dernières heures. Ce que le dirigeant allemand a dit ne plaira pas aux Portugais, qui ont toujours fait preuve d’un grand ego.

Mais Hainer ne dit rien de bizarre. Peut-être que le ton n’est pas juste, bien que le fond de la question soit hors de doute. Le président ne s’est pas coupé au moment de résoudre le problème: “Il y a beaucoup de noms qui circulent. Christian? Il est trop vieux pour nous”. Ainsi, sans euphémismes, sans adoucir votre message, au cas où quelqu’un voudrait continuer à nourrir quelque chose qui ne se produira pas.

Cristiano Ronaldo, qui a quitté le Real Madrid pour la Juventus, a également joué pour Manchester United, il doit donc se montrer en Bundesliga pour mettre son titre dans les quatre grandes compétitions du continent. On ne sait jamais à l’avenir, bien que ce qui semble définitivement exclu, c’est que si un jour vous faites vos valises dans le pays allemand, ce ne sera pas de porter le maillot du Bayern Munich.

Il n’est pas clair non plus que telle soit l’intention de Cristiano Ronaldo. Il a marqué cette saison 19 buts en Serie A, une figure remarquable. Il l’a fait à 35 ans et montre qu’il est toujours en forme. De plus, il a un contrat jusqu’au 30 juin 2022.